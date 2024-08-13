Ticaret Bakanı Bolat'tan İhracat Akademisi Açıklamaları

Ticaret Bakanı'nın İhracat Hedefleri

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İhracat Akademisi İşbirliği Protokolü İmza Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. 2030 yılına kadar 200 bin kişilik bir ihracat ordusu hedeflediklerini vurgulayan Bolat, İhracat Akademisi Projesi’nin bu hedefe büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Ticaret Bakanlığı-YÖK İşbirliği

Bakanlık ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında ihracata yönelik eğitim faaliyetlerinin yürütüleceği İhracat Akademisi için işbirliği protokolü imzalandı.

Ekonomik Büyüme ve İhracat

2003-2023 döneminde Türkiye ekonomisinin yıllık ortalama %5,4 büyüdüğünü ifade eden Bolat, bu yılın ilk çeyreğinde sağlanan %5,7’lik büyümenin 1,6 puanının dış ticaretten geldiğini belirtti.

İhracatçı Sayısındaki Artış

2002 yılında 32 bin olan ihracatçı sayısının 140 bine ulaştığını kaydeden Bolat, İhracat Akademisi ile bu sayıyı artırmayı sürdüreceklerini söyledi.

Yeni Projeler ve Hedefler

Bakan, yazılım ihracatını 2028 yılına kadar 10 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini de ifade etti. İhracatçıların eğitim ve bilgilendirilmesinde büyük bir ivme kazanmayı amaçladıkları ortaya koyuldu.

Eğitim ve Network Programları

Bolat, üniversitelerle iş dünyası arasındaki işbirliğinin önemine değinerek, hem eğitimi hem de sektörel deneyimi artıracak programların hayata geçirileceğini aktardı.

Törende, Bakan Bolat ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar işbirliği protokolünü imzaladı ve hatıra fotoğrafı çekti.