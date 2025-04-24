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Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye-Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nı Değerlendirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın müzakere aşamasında olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 12:01
Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye-Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nı Değerlendirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tokyo'da düzenlenen Türkiye-Japonya CEO Yuvarlak Masa Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bolat, Türkiye ile Japonya arasında müzakere aşamasındaki Ekonomik Ortaklık Anlaşması (EPA)'nın, ticaretin çeşitlendirilmesi, dengelenmesi ve yatırımların artırılması açısından stratejik bir araç olacağını vurguladı.

Bu yıl, Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 101. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Bolat, iki ülkenin özellikle inovasyon, ileri teknoloji ve hassas mühendislik alanlarındaki işbirliğine dikkat çekti. Türkiye'nin, Avrupa, Asya ve Afrika pazarlarına erişim imkanıyla bir bölgesel merkez konumuna geldiğini ifade etti.

Geçen yıl iki ülke arasında ticaret hacminin 5,4 milyar dolara ulaştığını belirten Bolat, Türkiye'nin Japonya'ya yaptığı ihracattaki yüzde 11,4'lük artıştan memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Ancak ticaretteki yapısal dengesizliğe karşı kararlı olduklarını da vurguladı.

Bolat, Japon yatırımcılarının Türkiye'nin gelişen potansiyelini göz önünde bulundurarak daha fazla yatırım yapmaları çağrısında bulundu. Japon firmalarının Türkiye'deki doğrudan yatırımları 3,1 milyar doları aşarken, 275 Japon firmasının Türkiye’de faaliyet gösterdiği bilgisi verildi. Ancak, Japonya’nın dünya genelindeki yatırım portföyünde Türkiye'nin payının yalnızca yüzde 0,11 olmasını eleştirdi.

Türk ve Japon firmalarının birlikte gerçekleştirdiği prestijli projeler arasında Dubai Metrosu, Yeni Doha Uluslararası Havalimanı ve Hamad Havalimanı Genişletme Projesi yer alıyor. Bolat, gelecekteki işbirliklerinde ise çatışma sonrası yeniden yapılandırma, altyapı geliştirme ve iklim dirençli yatırımlar gibi alanların önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Son olarak, Bolat, Türk iş dünyasına iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirme ve yeni ortak girişimler oluşturma yönünde çağrıda bulundu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Osaka EXPO 2025 kapsamında bulunduğu Tokyo'da "Türkiye-Japonya CEO...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Osaka EXPO 2025 kapsamında bulunduğu Tokyo'da "Türkiye-Japonya CEO Yuvarlak Masa Toplantısı"na katıldı. Bakan Bolat, burada bir konuşma yaptı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Osaka EXPO 2025 kapsamında bulunduğu Tokyo'da "Türkiye-Japonya CEO...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Osaka EXPO 2025 kapsamında bulunduğu Tokyo'da "Türkiye-Japonya CEO Yuvarlak Masa Toplantısı"na katıldı. Bakan Bolat, burada bir konuşma yaptı.

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