DOLAR
38,49 0,15%
EURO
43,77 0,99%
ALTIN
4.090,3 0,36%
BITCOIN
3.609.065,21 1,11%

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye-Libya İş Toplantısına Başkanlık Etti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Libya'da Türk müteahhitlerin önemini vurguladı ve Türkiye-Libya ilişkilerinin güçlendirilmesine dair görüş alışverişinde bulundu.

Yayın Tarihi: 30.04.2025 21:51
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 21:51
Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye-Libya İş Toplantısına Başkanlık Etti

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye-Libya İş Toplantısına Başkanlık Etti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Libya'da Türk müteahhitlerin kritik rolünü vurguladı ve Türkiye ile Libya arasındaki işbirliğini derinleştirmek amacıyla önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed Huveyc ile birlikte Türkiye-Libya İş Toplantısı’na başkanlık eden Bolat, şunları ifade etti:

Libya, Türk Müteahhitlerinin Dünya ile Buluşma Noktası

Bolat, Libya'nın Türk müteahhitliği sektörünün adeta sıfır noktası olduğunu belirterek, “Türk müteahhitlerinin adeta dünyaya açıldığı yerdir Libya. Biz bunu her zaman biliriz, kabul ederiz ve şükran duyarız.” dedi. Bu bağlamda, Türkiye-Libya ilişkilerinin güçlenmesiyle her iki ülkenin kalkınması için önemli adımlar atıldığını kaydetti.

Libya'daki Temaslar ve Gelecek Hedefleri

Bakan Bolat, Libya'daki temasları çerçevesinde Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Libya Merkez Bankası Başkanı Naci İsa ile de bir araya geldi. Görüşmelerde, her iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesi adına atılacak adımlar ele alındı. Bolat, Başbakan Dibeybe'nin vizyoner konuşmasının, Türkiye-Libya ilişkilerinin çok daha iyi seviyelere çıkması yönünde cesaret verdiğini belirtti.

Mutabakatların Yeniden Aktifleştirilmesi

Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed Huveyc, toplantıda Başbakan Dibeybe'nin kendilerini kabul ettiği sırada, geçmişte imzalanan mutabakat zaptlarının yeniden aktif hale getirilmesi konusunda konuların değerlendirildiğini açıkladı. Huveyc, “Yatırımlarla ilgili sorunların çözümü ve serbest ticaret anlaşmalarının yenilenen düzenlemeleri üzerine konuşmalar gerçekleştirdik.” dedi.

Yeni Mutabakat Metni İmzalandı

Toplantının ardından, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet İhracatı Genel Müdürü Tarık Sönmez ile Libya Ekonomi ve Bakan Yardımcısı Süheyl Ebu Şeyha, Türkiye ve Libya arasında 2020 Ağustos ayında imzalanan mutabakat zaptının aktifleştirilmesi konusunda yeni metni imzalayarak önemli bir adım attı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (ortada) ile Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed Huveyc (sağ 3)...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (ortada) ile Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed Huveyc (sağ 3), Türkiye-Libya İş Toplantısına katıldı. Bolat ve Huveyc, Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı binasındaki ikili görüşmenin ardından başkent Trablus'ta çok sayıda Türk ve Libyalı iş insanı ve yetkilinin katıldığı Türkiye-Libya İş Toplantısına başkanlık etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (ortada) ile Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed Huveyc (sağ 3)...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (ortada) ile Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed Huveyc (sağ 3), Türkiye-Libya İş Toplantısına katıldı. Bolat ve Huveyc, Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı binasındaki ikili görüşmenin ardından başkent Trablus'ta çok sayıda Türk ve Libyalı iş insanı ve yetkilinin katıldığı Türkiye-Libya İş Toplantısına başkanlık etti.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te Kadınlara Destek: Evinize Servet Katacak Mefruşat Kursları

Bursa'dan Emeklilere Kurban Bayramı İkramiyesi Müjdesi!

Ankara'da 3 Gün Sürecek Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı

Tunceli ve Muğla'da KPSS'siz Personel Alım İlanları! İşte Detaylar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonunda 11 Şüpheli Tutuklandı
2
Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye-Libya İş Toplantısına Başkanlık Etti
3
"American and European Art" Sergisi Sanatseverlerle Buluştu
4
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan Diyarbakır'da Önemli Açıklamalar
5
Emeklilere 4.000 TL Bayram İkramiyesi Ödendi!
6
39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali Coşkuyla Sonlandı

Emeklilere 4.000 TL Bayram İkramiyesi Ödendi!

Bursa Belediyesi'nden Çiftçilere Üç Noktadan Destek

İBB'den Ücretsiz Kreş Hizmeti Başvuruları Başladı!

Kocaeli'de Gece Zammı! Asgari Ücret 67.000 TL'ye Yükseldi

Tunceli ve Muğla'da KPSS'siz Personel Alım İlanları! İşte Detaylar

Doğalgaza Çift Haneli Zam Geliyor: Yeni Artış Milyonları Etkileyecek

Erdoğan'dan Aile Destekleri İçin Müjdeli Açıklama!

Ücretsiz Sürücü Belgesi ve Kimlik Kartı Dönemi: Acele Edin!

Gaziantep'te Kadınlara Destek: Evinize Servet Katacak Mefruşat Kursları

Bursa'dan Emeklilere Kurban Bayramı İkramiyesi Müjdesi!

Keçiören'deki İşçilere Asgari Ücret Müjdesi: 36.145 TL Oldu

Ankara'da 3 Gün Sürecek Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı