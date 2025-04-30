Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye-Libya İş Toplantısına Başkanlık Etti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Libya'da Türk müteahhitlerin kritik rolünü vurguladı ve Türkiye ile Libya arasındaki işbirliğini derinleştirmek amacıyla önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed Huveyc ile birlikte Türkiye-Libya İş Toplantısı’na başkanlık eden Bolat, şunları ifade etti:

Libya, Türk Müteahhitlerinin Dünya ile Buluşma Noktası

Bolat, Libya'nın Türk müteahhitliği sektörünün adeta sıfır noktası olduğunu belirterek, “Türk müteahhitlerinin adeta dünyaya açıldığı yerdir Libya. Biz bunu her zaman biliriz, kabul ederiz ve şükran duyarız.” dedi. Bu bağlamda, Türkiye-Libya ilişkilerinin güçlenmesiyle her iki ülkenin kalkınması için önemli adımlar atıldığını kaydetti.

Libya'daki Temaslar ve Gelecek Hedefleri

Bakan Bolat, Libya'daki temasları çerçevesinde Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Libya Merkez Bankası Başkanı Naci İsa ile de bir araya geldi. Görüşmelerde, her iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesi adına atılacak adımlar ele alındı. Bolat, Başbakan Dibeybe'nin vizyoner konuşmasının, Türkiye-Libya ilişkilerinin çok daha iyi seviyelere çıkması yönünde cesaret verdiğini belirtti.

Mutabakatların Yeniden Aktifleştirilmesi

Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed Huveyc, toplantıda Başbakan Dibeybe'nin kendilerini kabul ettiği sırada, geçmişte imzalanan mutabakat zaptlarının yeniden aktif hale getirilmesi konusunda konuların değerlendirildiğini açıkladı. Huveyc, “Yatırımlarla ilgili sorunların çözümü ve serbest ticaret anlaşmalarının yenilenen düzenlemeleri üzerine konuşmalar gerçekleştirdik.” dedi.

Yeni Mutabakat Metni İmzalandı

Toplantının ardından, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet İhracatı Genel Müdürü Tarık Sönmez ile Libya Ekonomi ve Bakan Yardımcısı Süheyl Ebu Şeyha, Türkiye ve Libya arasında 2020 Ağustos ayında imzalanan mutabakat zaptının aktifleştirilmesi konusunda yeni metni imzalayarak önemli bir adım attı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (ortada) ile Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed Huveyc (sağ 3), Türkiye-Libya İş Toplantısına katıldı. Bolat ve Huveyc, Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı binasındaki ikili görüşmenin ardından başkent Trablus'ta çok sayıda Türk ve Libyalı iş insanı ve yetkilinin katıldığı Türkiye-Libya İş Toplantısına başkanlık etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (ortada) ile Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed Huveyc (sağ 3), Türkiye-Libya İş Toplantısına katıldı. Bolat ve Huveyc, Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı binasındaki ikili görüşmenin ardından başkent Trablus'ta çok sayıda Türk ve Libyalı iş insanı ve yetkilinin katıldığı Türkiye-Libya İş Toplantısına başkanlık etti.