Ticaret Bakanı Ömer Bolat: 2025 Ekim İhracatı 24 Milyar Dolarla Rekora Ulaştı

İstanbul'da düzenlenen toplantıda Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 yılı Ekim ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Bakan Bolat, Ekim ayında hem aylık hem de yıllıklandırılmış mal ihracatında rekor kırdıklarını vurgulayarak '2025 yılı Ekim ayında ihracatımız yüzde 2,3 artışla 24 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir' ifadelerini kullandı.

Aylık ve yıllıklandırılmış rekor

Bakan Bolat, Ekim ayıyla birlikte en yüksek Ekim ayı ihracatının kaydedildiğini ve son on iki aylık toplamın 270,2 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekora imza atıldığını belirtti. 'Böylece 270 milyar dolar eşiği aşılmış oldu' dedi.

İlk 10 ay performansı ve hizmetler ihracatı

Bakan, 2025 yılının ilk 10 ayında mal ihracatının 8 ayında artış görüldüğünü belirterek, 'İlk 10 aylık dönemde yüzde 3,9 artış ile ihracatımızda net 8,4 milyar dolarlık bir artış yaşandı' dedi. Hizmetler ihracatı için ise Ocak-Ekim 2025 döneminde önceki yılın aynı dönemine göre 4 milyar dolar artışla 103,5 milyar dolara ulaşacağı tahmini paylaşıldı. Bakan, Ekim ayında yıllıklandırılmış hizmetler ihracatının yüzde 5,4 artışla 121,2 milyar dolara yükseleceğini beklediklerini söyledi.

Ayrıca yılbaşında koydukları mal ve hizmet ihracatı hedefi olan 390 milyar dolar'a Eylül ayında ulaşıldığını, Ekim ayında ise yıllıklandırılmış olarak toplamın 391,4 milyar dolar'a yükselerek hedefin üzerinin görüldüğünü kaydetti.

Aylık değişimler

Bakan Bolat, aylık bazda kaydedilen değişimleri şu şekilde sıraladı: Mart ayında 753 milyon dolar, Nisan ayında 1,5 milyar dolar, Mayıs ayında 640 milyon dolar, Haziran ayında 1,5 milyar dolar, Temmuz ayında 2,4 milyar dolar artış sağlandı. Ağustos ayında ise 287 milyon dolarlık sınırlı bir azalış görüldü. Eylül ayında 2024'ün aynı ayına göre yüzde 2,8 artış ile 620 milyon dolarlık artış yaşanmışken, Ekim ayında 2024'ün aynı ayına göre yüzde 2,2 artış ile 527 milyon dolarlık ihracat artışı kaydedildi.

Mal ihracatı eğilimi ve rekorlar

2025 yılı Ocak-Ekim döneminde toplam ihracatın önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,9 artışla 224,6 milyar dolar olarak kaydedildiğini belirten Bolat, mal ihracatında 2023 yılında 1,5 milyar dolar, 2024 yılında 6,2 milyar dolar yıllık artış sağlandığını; 2025'in ilk 10 ayında ise mal ihracatında net 8,4 milyar dolar artış olduğunu ifade etti. 'Geride bıraktığımız son 30 ayın 22'sinde mal ihracatımızı artırdık. Öte yandan, büyük bir mutlulukla ifade etmek isterim ki bu Ekim ile birlikte son 30 ayın 17'sinde aylık mal ihracatı rekoru kırdık' dedi.

Dış ticaret açığı

Bakan Bolat, Ekim ayında dış ticaret açığının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24 artışla 7,4 milyar dolar olduğunu ve bu artışta altın ithalatındaki dalgalanmanın etkili olduğunu söyledi. 'Bu açıkta net altın ithalatının etkisi 2,7 milyar dolar ile öne çıkmaktadır' ifadelerini kullandı.

Ocak-Ekim 2025 döneminde dış ticaret açığının önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,9 artışla 74,4 milyar dolar olarak kaydedildiğini aktaran Bolat, ilk 10 ayda mal ticaretindeki açığın 8,5 milyar dolar arttığını belirtti. Yıllıklandırılmış dış ticaret açığının ise geçen yılın aynı ayına göre 12,8 milyar dolar artışla 90,7 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ifade ederek sözlerini tamamladı.

