Ticaret Bakanı Ömer Bolat Denizli'de: İhracatın Yıldızları ve İl Başkanlıkları Ziyareti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İhracatın Yıldızları" ödül töreni sonrası Denizli Valiliği ve AK Parti ile MHP il başkanlıklarını ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 23:26
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 23:36
Program akışı ve temaslar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Denizli'de ziyaretlerde bulundu. Denizli İhracatçılar Birliği tarafından düzenlenen "İhracatın Yıldızları Ödül Töreni"nin ardından Denizli Valiliği'ne geçti.

Vali Ömer Faruk Coşkun ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bolat, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı ve Vali Coşkun'dan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Bolat, konuşmasında, köklü ticaret ve turizm geleneğiyle öne çıkan Denizli'de bulunmaktan ve üretici, girişimci, sanayici ile iş dünyasıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'na giderek İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve partililerle görüşen Bolat, ardından MHP İl Başkanlığı'na geçerek İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ile bir araya geldi.

Ziyaretlerde, AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök'ün yanı sıra diğer ilgililer de hazır bulundu.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bolat, Vali Ömer Faruk Coşkun'dan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

