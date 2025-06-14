Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kayseri'de Ziyaretlerde Bulundu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kayseri'de önemli ziyaretlerde bulundu. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğince düzenlenen Kültepe Ekonomi Zirvesi'ne katılan Bolat, ardından Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret etti.

Sonrasında AK Parti İl Başkanlığı'nda İl Başkanı Hüseyin Okandan ve partililerle bir araya gelen Bolat'a, Kayserispor forması hediye edildi. Ziyaretlerine devam eden Bolat, daha sonra MHP İl Başkanlığı'na geçerek, İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın ile buluştu.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay'ı da ziyaret eden Bolat, burada kooperatifin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bolat'ın ziyaretlerine AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri milletvekilleri Hulusi Akar, Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Dursun Ataş ve Bayar Özsoy da eşlik etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kayseri'de Valiliği ziyaret etti. Bolat burada Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Vali Gökmen Çiçek (sol 2), programda hazır bulundu. Bolat'a ziyaretlerinde, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş (sağ 2), AK Parti Kayseri milletvekilleri Hulusi Akar (solda) ve Dursun Ataş (sağda) eşlik etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kayseri'de Valiliği ziyaret etti. Bolat burada Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Vali Gökmen Çiçek (sol 2), programda hazır bulundu. Bolat'a ziyaretlerinde, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş (sağ 2), AK Parti Kayseri milletvekilleri Hulusi Akar (solda) ve Dursun Ataş (sağda) eşlik etti.