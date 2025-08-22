Ticaret Bakanı Ömer Bolat Siirt Tillo'da Ziyaretlerde Bulundu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Siirt'in Tillo ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Türbe ziyareti

Bakan Bolat, programı kapsamında Tillo ilçesinde bulunan İbrahim Hakkı ve hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin türbesini ziyaret etti ve "Işık hadisesi" hakkında bilgi aldı.

Vatandaşlarla buluşma

Bolat, daha sonra ilçedeki bir çay bahçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediye ziyareti

Ardından Tillo Belediyesi'ni ziyaret eden Bolat, Belediye Başkanı İdham Aydın'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kent merkezindeki inceleme

İlçe ziyaretinin ardından kent merkezine geçen Bolat, Cengiz Topel Caddesi'ndeki çağrı merkezini ziyaret ederek çalışanların taleplerini dinledi.

