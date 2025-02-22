Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Artışı Mobil Uygulamasını Yeniledi

Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Artışı Bildirimi Mobil Uygulaması'na yeni özellikler ekleyerek kullanıcı deneyimini geliştirdi.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 10:05
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 10:05
Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Artışı Mobil Uygulamasını Yeniledi

Haksız Fiyat Artışı Mobil Uygulaması Yenilendi

Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Artışı (HFA) Bildirimi Mobil Uygulaması'na yeni modüller ekleyerek kullanım özelliklerini geliştirdi. Bakanlık, uygulamanın yaygın kullanımı ile bazı işletmelerin haksız fiyat artışları yoluyla tüketicilere yaşattığı sıkıntılara karşı önlem almayı amaçlıyor.

Kullanıcı Dostu Ara Yüz ve Yeni Özellikler

Bakanlıktan yapılan açıklamada, mobil uygulamanın kullanıcı dostu ara yüzü ile vatandaşların yaşadıkları olumsuzlukları kolayca rapor edebileceği ifade edildi. Gerekli bilgilerin titizlikle kaydedileceği ve hızlıca yetkili mercilere iletileceği vurgulandı.

Detaylı İnceleme Süreci

Açıklamada, "Bildirilen her olay detaylı biçimde incelemeye alınacak ve gerektiğinde diğer ilgili kurumlarla koordineli şekilde vatandaşlarımızı mağdur eden tüm hususlara hassasiyetle müdahale edilecektir" ifadesi kullanıldı. Mobil uygulamanın tüketici haklarının korunmasında ve adil piyasa rekabetinin sağlanmasında önemli bir adım olduğu vurgulandı.

Uygulamanın Erişimi ve Geliştirilen Özellikler

HFA Mobil Uygulaması, Apple Store ve Google Play üzerinden indirilebiliyor. Uygulamada, kullanıcılar e-Devlet hesaplarıyla giriş yapabiliyor. Bildirimde bulunma esnasında 5 fotoğraf yükleme imkanı, konum ekleme özelliği ve artırılmış açıklama alanı gibi yenilikler sunulmuştur.

Adil Ticari Hayat İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Açıklamanın sonunda, vatandaşların ekonomik menfaatlerinin korunmasının yanı sıra adil bir ticari hayatın sağlanması hedefi doğrultusunda Bakanlığın çalışmalarına devam edeceği belirtildi.

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