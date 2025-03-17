Ticaret Bakanlığı'ndan Bayram Öncesi Market Denetimi

Ticaret Bakanlığı'ndan Marketlerde Fiyat Denetimi

Ticaret Bakanlığı, Ramazan Bayramı öncesinde marketlerdeki fiyat denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, bu kapsamda başkent Ankara'daki bir markette kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerin Kapsamı

Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, sebze, et, süt ürünleri ve deterjan gibi temel gıda ve tüketim maddelerini inceledi. Denetimlerde ürünlerin etiketleri, kasa ve raf fiyatları karşılaştırıldı. Özellikle bayram alışverişleri öncesinde fahiş fiyat kontrolü yapıldı.

Denetim Sürekliliği

Ankara Ticaret İl Müdürü Elif Tan, gerçekleştirilen denetimlerin Ramazan ayı boyunca devam edeceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ticaret Bakanlığı olarak Ramazan Bayramı öncesi ve ramazan ayı boyunca fiyat hareketlerine mahal vermemek adına, başta gıda ve ihtiyaç maddelerinin toptan satışını yapan işletmeler olmak üzere ulusal ve yerel marketler ile restoran ve lokantalarda haksız fiyat artışları ve fiyat etiketi yönetmeliği kapsamında yoğun ve aralıksız denetimlerimize devam ediyoruz."