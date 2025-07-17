Ticaret Bakanlığı'ndan Fiyat Etiketi Devrimi: Tüketicilerin Cüzdanını Koruyacak Yenilikler

Yeni Yönetmelik ile Fiyat Etiketleri Yenilenecek!

Milyonlarca tüketicinin alışveriş alışkanlıklarını ve cüzdanlarını etkileyen önemli bir düzenleme yolda. Ticaret Bakanlığı, marketlerden restoranlara kadar uzanan fiyat etiketlerinde köklü bir değişiklik yapacağı duyurusunda bulundu. Yeni belgeler, "Fiyat Etiketi Yönetmeliği" taslağı, özellikle tartılarak satılan ürünlerdeki dara hilesine son verecek ve dijitalleşen çağın gerekliklerini karşılayacak modern çözümler sunacak.

Kasalar ve Gizli Ağırlık Sorununa Son

Tüketicilerin uzun süreli şikayet konusu olan tartılarla satılan ürünlerdeki ambalaj ağırlığının (dara) fiyatlara eklendiği gerçeği, yeni düzenlemeyle sona erecek. Peynir, zeytin ya da kuruyemiş satın alırken, geleneksel ambalajların neden olduğu haksız kazançlar tarihe karışacak.

Kafe ve Restoranlarda QR Kodlu Menü Dönemi

Pandeminin getirdiği karekod (QR kod) uygulamaları, yeme-içme sektöründe de yaygınlaşıyor. İşletmeler artık menülerini ve fiyat listelerini dijital bir biçimde, masalara yerleştirilecek karekodlar aracılığıyla müşterilere sunabilecek. Bu uygulama, hem kağıt israfını azaltacak hem de fiyat güncellemelerini anlık olarak yapma imkanı tanıyacak. Müşteriler, akıllı telefonlarıyla karekodu okutarak güncel fiyat listesine hızlı bir şekilde ulaşabilecekler.

Baskı Yayınlarda Dijitalleşme

Yeni düzenleme, yalnızca gıda sektörüyle sınırlı kalmıyor. Kitap ve dergi satışlarında da dijitalleşmeyi teşvik eden uygulamalara geçilecek. Ürün etiketleme yerine, dijital uygulamalar ve elektronik etiket sistemleri kullanımının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Ticaret Bakanlığı'ndan Açıklama

Ticaret Bakanlığı, bu değişikliklerin temel amacını net bir şekilde ifade etti. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve mevcut Yönetmelik çerçevesinde yapılan adımlar, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunmasına yönelik önlemler sağlamak amacıyla hayata geçiriliyor.