DOLAR
35,67 0,01%
EURO
37,46 -0,02%
ALTIN
3.180,65 -0,03%
BITCOIN
3.719.854,95 0,86%

Ticaret Bakanlığı'ndan Uyuşturucu Operasyonu: 232,5 Kilogram Ele Geçirildi

Ticaret Bakanlığı'nın düzenlediği 4 operasyonda, İstanbul, Hakkari ve Ağrı'da toplam 232,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 09:21
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 09:21
Ticaret Bakanlığı'ndan Uyuşturucu Operasyonu: 232,5 Kilogram Ele Geçirildi

Ticaret Bakanlığı'ndan Dev Uyuşturucu Operasyonu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, İstanbul, Hakkari ve Ağrı'da gerçekleştirdikleri 4 operasyonda 232,5 kilogram uyuşturucuya el koydu. Bakanlık, bu operasyonlar hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı, Esendere ve Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları gerçekleştirdi. Ekipler, Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen şüpheli araçlar ile havalimanına getirilen kargo paketlerini detaylı bir şekilde inceledi.

Narkotik dedektör köpeklerin de kullanıldığı aramalarda, İstanbul Havalimanı'nda 119 kilogram esrar, Hakkari'deki Esendere Gümrük Kapısı'nda 100 kilogram eroin, Ağrı'daki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda ise 13,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Toplamda 232,5 kilogram uyuşturucu madde bulundu.

Olaylarla ilgili soruşturmalar, Gaziosmanpaşa, Doğubayazıt ve Yüksekova Cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde sürdürülmektedir.

Ticaret Bakanlığı ekipleri, başta gençlerin olmak üzere, toplum sağlığını korumak ve terör örgütlerinin finansman kaynaklarını kurutmak için mücadelelerini aralıksız sürdürdüklerini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gazze'de 4 İsrailli Kadın Esir Saat 13.00'te Serbest Bırakılıyor
2
DSÖ, Gazze'de Ateşkes Anlaşması ile Sağlık Müdahalesini Artırıyor
3
Irak ve Suriye'nin Kuzeyinde 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
4
Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 25 Zanlı Tutuklandı
5
AK Parti Üçüncü 'Yeni Anayasa Çalıştayı'nı Gerçekleştirdi
6
ABB İtfaiye Daire Başkanı Uyardı: Yangın Güvenlik Önlemleri Hayat Kurtarır
7
İstanbul'da 'Boyut Farkı' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek