Ticaret Bakanlığı'ndan Uyuşturucu Operasyonu: 232,5 Kilogram Ele Geçirildi

Ticaret Bakanlığı'ndan Dev Uyuşturucu Operasyonu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, İstanbul, Hakkari ve Ağrı'da gerçekleştirdikleri 4 operasyonda 232,5 kilogram uyuşturucuya el koydu. Bakanlık, bu operasyonlar hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı, Esendere ve Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları gerçekleştirdi. Ekipler, Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen şüpheli araçlar ile havalimanına getirilen kargo paketlerini detaylı bir şekilde inceledi.

Narkotik dedektör köpeklerin de kullanıldığı aramalarda, İstanbul Havalimanı'nda 119 kilogram esrar, Hakkari'deki Esendere Gümrük Kapısı'nda 100 kilogram eroin, Ağrı'daki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda ise 13,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Toplamda 232,5 kilogram uyuşturucu madde bulundu.

Olaylarla ilgili soruşturmalar, Gaziosmanpaşa, Doğubayazıt ve Yüksekova Cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde sürdürülmektedir.

Ticaret Bakanlığı ekipleri, başta gençlerin olmak üzere, toplum sağlığını korumak ve terör örgütlerinin finansman kaynaklarını kurutmak için mücadelelerini aralıksız sürdürdüklerini vurguladı.