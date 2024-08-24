Ticaret Bakanlığı'nın Kaçakçılık Operasyonları Devam Ediyor

Ticaret Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadeleye Devam Ediyor

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla savaş kapsamında önemli operasyonlar yürütmeye devam ediyor. Mersin'de gerçekleştirilen son operasyonda, çalıntı olduğu belirlenen 9 lüks aracın toplam 56 milyon lira değerinde olduğu tespit edildi.

Mersin'de Lüks Araç Operasyonu

Mersin'de yapılan incelemelerde, limana yakın bir lokasyonda park halindeki lüks araçların şase ve plakaları sorgulandı. Yapılan araştırma sonucunda, araçların 9'unun çalıntı olduğu belirlendi. Olayla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

İstanbul ve Edirne'de Uyuşturucu Operasyonları

İstanbul'da ise Gümrük Muhafaza ekipleri, yurda giriş yapan bir tırı izlemeye aldı. Tırın içindeki eşyaların bir depoya boşaltılacağı yönündeki bilgiler üzerine, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile koordineli olarak geniş çaplı bir takip başlatıldı. İki farklı adreste eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda, yaklaşık 700 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edirne'de ise Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir şüpheli tır, detaylı kontrol ve arama için mercek altına alındı. Bu operasyonda, yurda kaçak yollarla sokulmaya çalışılan 30 bin 700 elektronik sigara bulundu. Her iki olayla ilgili Küçükçekmece ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.