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TİGEM, 68 Tay Satışından 45 Milyon Lira Gelir Elde Etti

TİGEM, 68 tayın e-satışında 45 milyon 485 bin lira gelir elde etti, 'Taşkın Kral' öne çıktı.

Yayın Tarihi: 31.07.2025 21:18
Güncelleme Tarihi: 31.07.2025 21:18
TİGEM, 68 Tay Satışından 45 Milyon Lira Gelir Elde Etti

TİGEM'den Rekor Gelir

TİGEM, 68 tayın e-satış yöntemi ile gerçekleştirdiği ihaleden toplam 45 milyon 485 bin lira gelir elde etti. Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde düzenlenen bu önemli açık artırma, dikkat çekici gelişmelere sahne oldu.

Açık Artırmanın Detayları

İhalede, Arap koşu tayları satışa sunuldu. İlk defa e-satış ile yapılan bu ihalede, "Taşkın Kral" adlı 2 yaşındaki erkek tay, İshak Şahin tarafından 3 milyon lira bedelle alındı.

"Taşkın Kral"ın ardından, "Yayla Çiçeği" isimli 2 yaşındaki dişi tay ve "Hızlı Özgün" adlı 2 yaşındaki erkek tay, satışta öne çıkan diğer isimler oldu.

Toplamda, 68 tay için elde edilen gelirin 45 milyon 485 bin lira olduğu bildirildi, bu da TİGEM'in e-satış yöntemindeki başarısını gözler önüne serdi.

TİGEM e-satış ile 68 tayın satışından 45 milyon 485 bin lira gelir elde etti

TİGEM e-satış ile 68 tayın satışından 45 milyon 485 bin lira gelir elde etti

TİGEM e-satış ile 68 tayın satışından 45 milyon 485 bin lira gelir elde etti

TİGEM e-satış ile 68 tayın satışından 45 milyon 485 bin lira gelir elde etti

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