TİGEM, E-Satışla 51 Taydan 27,75 Milyon Lira Gelir Elde Etti

TİGEM, e-satış yöntemiyle 51 tay satışı gerçekleştirerek 27 milyon 750 bin lira gelir elde etti.

Yayın Tarihi: 07.08.2025 19:48
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 20:20
TİGEM'den Rekor Gelir: 51 Tay Satışı

TİGEM, e-satış yöntemi ile 51 tay satışından 27 milyon 750 bin lira gelir elde etti. Satış işlemi, Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde düzenlenen ihalede gerçekleştirildi.

İhalede toplam 59 Arap koşu tayı açık artırma usulüyle satışa sunuldu. Bu süreçte, dikkat çeken teklifler arasında Ergüneş adlı erkek tayın, Şemsettin Toydemir tarafından 2 milyon 650 bin lira bedelle satın alınması yer aldı.

Sırasıyla, Keremnur isimli erkek tay 2 milyon 250 bin lira bedelle ve Dev Yürek adlı erkek tay da 2 milyon 50 bin lira ile satışta izleyenleri etkiledi. Toplamda satılan 51 tay ile elde edilen gelir, 27 milyon 750 bin lira olarak kayıtlara geçti.

TİGEM'in gerçekleştirdiği bu e-satış işlemi, modern satış yöntemlerinin tarım sektöründe sağladığı katkıyı bir kez daha gözler önüne serdi.

TİGEM e-satış ile 51 tayın satışından 27 milyon 750 bin lira gelir elde etti. Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünde düzenlenen ihalede, 59 Arap koşu tayı açık artırma usulüyle satışa çıkarıldı.

