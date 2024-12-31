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TİHEK, Engelli Bireye Ayrımcılık Yapan Mağazaya 80 Bin Lira Ceza Kesti

TİHEK, zihinsel engelli bireye ayrımcı muamelede bulunan İstanbul'daki butik mağazaya 80 bin lira ceza verdi.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 12:22
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 12:22
TİHEK, Engelli Bireye Ayrımcılık Yapan Mağazaya 80 Bin Lira Ceza Kesti

TİHEK'ten Ayrımcılık Yapan Mağazaya Ceza

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), 2 Aralık 2023 tarihinde İstanbul'da yer alan Bianca Butik isimli mağazaya, zihinsel engelli bir bireye yönelik ayrımcı davranışlar nedeniyle 80 bin lira idari para cezası uyguladı.

Olayın Detayları

Zihinsel engeli bulunan M.Y. ve ailesi alışveriş için gittikleri mağazada, küçümseyici ve onur kırıcı muameleye maruz kaldı. Mağaza sahibinin M.Y.'nin engel durumu hakkında ayrımcı ifadeler kullanması sonucu, diğer müşteriler mağazayı terketmek durumunda kaldı.

TİHEK'in İncelemesi ve Karar Süreci

Konuyla ilgili olarak derhal bir inceleme başlatan TİHEK, mağaza sahibinden yazılı görüş talep etti ancak herhangi bir geri dönüş almadı. Yapılan değerlendirmede, mağaza sahibinin engellilik temeli üzerinden ayrımcılık yasağını ihlal ettiği belirlendi ve idari yaptırım uygulanmasına karar verildi.

Kararın Gerekçesi

TİHEK'in kararında, "Ayrımcılık yasağı uluslararası insan hakları sözleşmelerinde güvence altına alınmıştır. Mağazada sergilenen davranışlar, engellilik temeli üzerinden insan onurunu çiğneyen tutumlar içermektedir." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu'na göre, kişilerin engelliği nedeniyle hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden karşılaştırılabilir durumdakilere kıyasla eşit şekilde yararlanmasını engelleyen veya zorlaştıran her türlü farklı muamelenin, engelliliğe dayalı doğrudan ayrımcılık olarak kabul edildiği belirtildi.

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