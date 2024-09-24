TİKA, Afganistan'da 300 Aileye Temiz Su Temin Etti

TİKA'nın Afganistan'daki Su Projesi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Afganistan'ın kuzey kesiminde 300 aileyi temiz içme suyu ile buluşturdu. Mezar-ı Şerif Ofisi, bölgedeki su sıkıntısını gidermek amacıyla Belh vilayetinin Belh ilçesinde bir su kuyusu açtı.

Detaylı Proje Bilgisi

İlkiçi köyü için gerçekleştirilen projede, 120 metre derinlikte bir su kuyusu sondajı yapıldı. Bu kuyunun kapasitesi 9 bin litre olan galvanizli bir su deposu ile desteklendi. Ayrıca elektrik temini için solar paneller ve su dağıtım tesisatı kurulumları gerçekleştirildi. Su deposu ve dağıtım odası, sağlam bir betonarme yapısı ile inşa edildi.

Açılış Töreni ve Duygular

Su kuyusu, köy halkının hizmetine sunulmadan önce bir tören ile açıldı. Törene katılan TİKA Mezar-ı Şerif Ofisi Koordinatörü Mikail Taşdemir, Türkiye'nin her zaman Afgan halkının yanında olduğunu vurguladı. Taşdemir, TİKA'nın eğitim, sağlık, tarım ve altyapı gibi birçok alanda farklı projelerle Afgan halkına destek sürdüreceklerini belirtti.

Köy muhtarı Kari Muhibuddin de bu yardım sebebiyle Türkiye ve TİKA’ya şükranlarını iletti. Törenin sonunda, su kuyusu dualar eşliğinde hizmete açıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın kuzeyinde 300 aileyi temiz içme suyuna kavuşturdu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın kuzeyinde 300 aileyi temiz içme suyuna kavuşturdu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın kuzeyinde 300 aileyi temiz içme suyuna kavuşturdu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın kuzeyinde 300 aileyi temiz içme suyuna kavuşturdu.