TİKA, Afganistan'daki Herat Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne Halıcılık Ekipmanı Desteği Verdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın Herat ülkesindeki Herat Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Halı Dokuma Bölümüne modern tezgah ve ekipman desteği sağladı.

TİKA’nın yaptığı yazılı açıklamaya göre, Herat Program Koordinatörlüğü tarafından temin edilen bu ekipmanlar, öğrencilerin uygulamalı eğitimlerini modern bir altyapı ile sürdürmelerine olanak tanıyacak.

Modern Ekipmanlarla Uygulamalı Eğitim

Herat Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Muhammed Tevfik Rahmani, yerel televizyonlarda yaptığı açıklamada, iki yıl önce kurulan Halı Dokuma Bölümünün şimdi gerekli kapasiteye ulaştığını belirterek, öğrencilere bu bölüme kayıt yaptırmaları çağrısında bulundu. Rahmani, halıcılığın Herat'taki güçlü potansiyeline dikkat çekti.

Afgan Halı Dokuma Sanatının Tarihi

Fakülte Öğretim Üyesi Ahmed Şuayıb Selçuki, halı dokuma sanatının, Afganistan'da en eski ve en çok gelir getiren el sanatlarından biri olduğunu ifade ederek, bu sanatın 20. yüzyıl başlarında Türkmen toplulukları tarafından geliştirildiğini ve hızla yayılarak ülkenin her bölgesine ulaştığını aktardı.

Selçuki, halı dokumacılığının birçok Afgan ailesi için önemli bir geçim kaynağı olmaya devam ettiğini vurgulayarak, "TİKA'nın halıcılık bölümümüze yaptığı destek hayati bir önem taşıyor. Çünkü öğrenciler, geleneksel bir sanatı modern araç gereçlerle uygulamalı olarak öğrenerek iş hayatına hazırlanacak ve ülke ekonomisine katkı sağlayacaklar. Bu nedenle Türkiye'ye ve TİKA'ya teşekkürlerimizi sunuyoruz," şeklinde konuştu.

Halı Dokuma Bölümü'ne Yeni Öğrenci Alımı

Herat Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde toplam üç bölüm yer alırken, Halı Dokuma Bölümü'nün gelecek eğitim-öğretim yılında giriş sınavları ile öğrenci alımına devam etmesi bekleniyor. Fakülte yetkilileri, bu girişimin hem iç piyasaya hem de dış pazarlara açılma imkanı sağlayacağını ifade ediyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Herat Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesindeki Halı Dokuma Bölümüne tezgah ve ekipman desteği verdi. Herat Program Koordinatörlüğünün desteğiyle sağlanan tezgah ve ekipmanlar sayesinde öğrenciler, uygulamalı eğitimlerini modern altyapı eşliğinde sürdürebilecek.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Herat Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesindeki Halı Dokuma Bölümüne tezgah ve ekipman desteği verdi. Herat Program Koordinatörlüğünün desteğiyle sağlanan tezgah ve ekipmanlar sayesinde öğrenciler, uygulamalı eğitimlerini modern altyapı eşliğinde sürdürebilecek.