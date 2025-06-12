DOLAR
39,38 -0,16%
EURO
45,67 -0,01%
ALTIN
4.285,88 -0,07%
BITCOIN
4.171.976,83 0%

TİKA, Afganistan'daki Herat Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne Halıcılık Ekipmanı Desteği Verdi

TİKA, Herat Üniversitesi Halı Dokuma Bölümüne modern tezgah ve ekipman desteği sağlayarak eğitimi güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 12.06.2025 20:11
Güncelleme Tarihi: 12.06.2025 20:11
TİKA, Afganistan'daki Herat Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne Halıcılık Ekipmanı Desteği Verdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın Herat ülkesindeki Herat Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Halı Dokuma Bölümüne modern tezgah ve ekipman desteği sağladı.

TİKA’nın yaptığı yazılı açıklamaya göre, Herat Program Koordinatörlüğü tarafından temin edilen bu ekipmanlar, öğrencilerin uygulamalı eğitimlerini modern bir altyapı ile sürdürmelerine olanak tanıyacak.

Modern Ekipmanlarla Uygulamalı Eğitim

Herat Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Muhammed Tevfik Rahmani, yerel televizyonlarda yaptığı açıklamada, iki yıl önce kurulan Halı Dokuma Bölümünün şimdi gerekli kapasiteye ulaştığını belirterek, öğrencilere bu bölüme kayıt yaptırmaları çağrısında bulundu. Rahmani, halıcılığın Herat'taki güçlü potansiyeline dikkat çekti.

Afgan Halı Dokuma Sanatının Tarihi

Fakülte Öğretim Üyesi Ahmed Şuayıb Selçuki, halı dokuma sanatının, Afganistan'da en eski ve en çok gelir getiren el sanatlarından biri olduğunu ifade ederek, bu sanatın 20. yüzyıl başlarında Türkmen toplulukları tarafından geliştirildiğini ve hızla yayılarak ülkenin her bölgesine ulaştığını aktardı.

Selçuki, halı dokumacılığının birçok Afgan ailesi için önemli bir geçim kaynağı olmaya devam ettiğini vurgulayarak, "TİKA'nın halıcılık bölümümüze yaptığı destek hayati bir önem taşıyor. Çünkü öğrenciler, geleneksel bir sanatı modern araç gereçlerle uygulamalı olarak öğrenerek iş hayatına hazırlanacak ve ülke ekonomisine katkı sağlayacaklar. Bu nedenle Türkiye'ye ve TİKA'ya teşekkürlerimizi sunuyoruz," şeklinde konuştu.

Halı Dokuma Bölümü'ne Yeni Öğrenci Alımı

Herat Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde toplam üç bölüm yer alırken, Halı Dokuma Bölümü'nün gelecek eğitim-öğretim yılında giriş sınavları ile öğrenci alımına devam etmesi bekleniyor. Fakülte yetkilileri, bu girişimin hem iç piyasaya hem de dış pazarlara açılma imkanı sağlayacağını ifade ediyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Herat Üniversitesi Güzel Sanatlar...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Herat Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesindeki Halı Dokuma Bölümüne tezgah ve ekipman desteği verdi. Herat Program Koordinatörlüğünün desteğiyle sağlanan tezgah ve ekipmanlar sayesinde öğrenciler, uygulamalı eğitimlerini modern altyapı eşliğinde sürdürebilecek.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Herat Üniversitesi Güzel Sanatlar...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Herat Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesindeki Halı Dokuma Bölümüne tezgah ve ekipman desteği verdi. Herat Program Koordinatörlüğünün desteğiyle sağlanan tezgah ve ekipmanlar sayesinde öğrenciler, uygulamalı eğitimlerini modern altyapı eşliğinde sürdürebilecek.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da 12 Haziran'da Planlı Elektrik Kesintileri

Alternatif Bank'tan 6.000 TL Nakit İade Fırsatı!

Vakıfbank'tan Emeklilere İnanılmaz Kampanya: 27.000 TL Promosyon!

Çorum'da Orman Yangınlarına Karşı 4.5 Ay Sürecek Yasaklar Eklendi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kütahya'da Silah Kazası: Genç Kız Hayatını Kaybetti
2
Blinken, Gazze Ateşkesine Mısır'ın Katkısı İçin Teşekkür Etti
3
İsrail'in Gazze Saldırılarında 58 Filistinli Hayatını Kaybetti
4
Bolu'da Tüp Yüklü Kamyona Çarpan Minibüs: 16 Yaralı
5
Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Kocaeli'de Futbol Maçı Yaptı
6
BM Genel Kurulu, Gazze İçin Acil Ateşkes ve İnsani Yardım Talebini Kabul Etti
7
Dr. Gülsen Ataseven: Gençlere İlham Veren Bir Gönüllülük Hikayesi

Çorum'da Orman Yangınlarına Karşı 4.5 Ay Sürecek Yasaklar Eklendi

Vakıfbank'tan Emeklilere İnanılmaz Kampanya: 27.000 TL Promosyon!

Alternatif Bank'tan 6.000 TL Nakit İade Fırsatı!

ON Dijital, Vatan Bilgisayar İle Kredi Kolaylığı Sunuyor

Aile Bakanlığı'ndan Çocuklu Ailelere 1500 TL Destek Müjdesi

İstanbul'da 12 Haziran'da Planlı Elektrik Kesintileri

YYÜ'den İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Ücretsiz Giyim Desteği

Temmuz'da İnternet Tarifelerine Büyük Zam Geliyor

Temmuz Asgari Ücret Zammında Sürpriz: Oran Açıklandı

Akbank'tan Bayram Hediyesi: 6.000 TL Chip-Para ve 1.000 TL Gıda Desteği!

Devlet Destekli Faizsiz Kredi ve Büyük İndirim Programı

Araç Sahiplerine Kötü Haber: Benzin Fiyatlarında Yeni Zam Geliyor!