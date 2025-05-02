TİKA, Azerbaycan'daki Doktorlara Yanık Eğitimi Verdi

TİKA'dan Azerbaycanlı Doktorlara Yanık Eğitimi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Azerbaycan'daki yanık merkezlerinde görevli doktor ve sağlık personeli için kapsamlı bir eğitim programı düzenledi. Bakü'de gerçekleşen bu eğitim programında Azerbaycan Tıbbi Bölgesel Birimler Yönetim Birliği (TABİB) iş birliği ile 40 doktor ve sağlık personeli yer aldı.

Törene Önemli İsimler Katıldı

Program dolayısıyla gerçekleştirilen törene TİKA Bakü Program Koordinatörü Hayrettin Özçelik, TABİB Başkan Yardımcısı Anar İsrafilov, Azerbaycan Zorunlu Sağlık Sigortası Devlet Ajansı Tıbbi Planlama Departmanı Müdürü Hikmet İbrahimov, hastane yöneticileri ve uzman doktorlar katıldı.

Yanık Merkezi Gelişimi İçin Eğitim Önemli

TABİB Başkan Yardımcısı İsrafilov, Türkiye'nin TİKA aracılığıyla Ağdam ve Zengilan'da kurduğu iki mobil kliniğin, 2. Karabağ Savaşı'nda cephede yaralananlara ilk müdahalede kritik bir rol oynadığını dile getirdi. İsrafilov, TİKA ve Türkiye'ye verdikleri desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Bu eğitim faaliyetleri, Bakü'deki yanık merkezlerinin gelişmesine ve yanık hastalarının daha nitelikli sağlık hizmetlerine erişimine katkı sağlayacak" ifadelerinde bulundu.

TİKA'nın Sağlık Projeleri Hızla Gelişiyor

TİKA Bakü Program Koordinatörü Özçelik, Başkanlığın Azerbaycan'da başladığı günden bu yana gerçekleştirdiği 1500'den fazla projenin %20'sinin sağlık projelerinden oluştuğunu belirtti. Özçelik, "İki ülke arasında tecrübe paylaşımına yönelik projeler ile toplum sağlığının korunması, sağlık altyapısının güçlendirilmesi ve nitelikli sağlık hizmetlerine hızlı erişim gibi birçok alanda faaliyetler gerçekleştirmekteyiz" dedi.

Türkiye'nin Yanık Alanındaki Tecrübesi Paylaşılıyor

Eğitimcilerden Doç. Dr. Sabri Demir, "Türkiye'de 27 yanık merkezi ve 42 yanık ünitesi bulunuyor. TİKA'nın düzenlediği eğitimlerle Türkiye'nin bu alandaki tecrübesini Azerbaycan'a aktarırken meslektaşlarımızla bilgi alışverişi yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" açıklamasında bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Azerbaycan'daki yanık merkezlerinde görevli doktor ve sağlık personeli için eğitim programı düzenledi. Azerbaycan Tıbbi Bölgesel Birimler Yönetim Birliği (TABİB) ile Bakü'de gerçekleştirilen eğitim programında 40 doktor ve sağlık personeli yer aldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Azerbaycan'daki yanık merkezlerinde görevli doktor ve sağlık personeli için eğitim programı düzenledi. Azerbaycan Tıbbi Bölgesel Birimler Yönetim Birliği (TABİB) ile Bakü'de gerçekleştirilen eğitim programında 40 doktor ve sağlık personeli yer aldı.