TİKA Başkanı Eren'den Afganistan Depremi İçin Taziye ve Acil Yardım

TİKA Başkanı Abdullah Eren, Afganistan'daki 6 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlere taziye mesajı gönderdi; TİKA acil yardım çalışmalarına başladı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 14:46
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 14:46
Eren: Kardeşlik zor günlerde sınanır, TİKA sahaya çıktı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, Afganistan'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için taziye dileklerini iletti ve ailelere sabır diledi.

Eren, Türkiye merkezli sosyal medya platformu NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, TİKA olarak ilk andan itibaren Kabil Büyükelçiliğimiz ve Koordinatörlüğümüz aracılığıyla yoğun temas halinde olduklarını belirtti.

Afetten etkilenen ailelere başta gıda olmak üzere acil ihtiyaç malzemelerini ulaştırmak üzere çalışmaların başlatıldığını bildiren Eren, "Kardeşlik, en çok zor günlerde sınanır" vurgusunda bulunarak dayanışma mesajı verdi ve yaraların birlikte sarılacağını ifade etti.

Depremin ayrıntıları

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) verilerine göre, deprem Celalabad'ın 27 kilometre kuzeydoğusunda, 8 kilometre derinlikte ve 6 büyüklüğünde meydana geldi. Yerel yetkililer, bunun ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu belirtti.

Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, düzenlediği basın toplantısında depremde can kaybının 800'ü, yaralı sayısının ise 2500'ü geçtiğini duyurdu.

TİKA'nın koordinasyonuyla yürütülen yardım çalışmaları ve dayanışma çağrıları, afet bölgesine ulaşan ilk destek adımları arasında yer alıyor.

