TİKA, Bosna Hersek'teki Kadın Çiftçilere Peynir Üretimi Desteği Veriyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'in kırsal alanlarında geleneksel peynir üretimiyle uğraşan 25 kadın çiftçiye yönelik önemli bir destek projesi başlattı.

TİKA'nın yaptığı yazılı açıklamada, Bosna Hersek'in Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) faaliyet gösteren RS Süt Üreticileri Derneği işbirliği ile hayata geçirilen projenin detaylarına yer verildi. Bu kapsamda, 25 kadın çiftçiye gerekli ekipman desteği sağlanacak, teknik eğitimler verilecek ve geleneksel süt ürünlerinin korunmasına yönelik çeşitli faaliyetler gerçekleştirilecektir.

Projenin hedefleri arasında, Bosna Hersek'teki geleneksel peynir çeşitlerinin korunması, üretim kapasitelerinin artırılması ve bu ürünlerin uluslararası platformlarda tanıtılmasının sağlanması bulunmaktadır. Ayrıca, Janja kaymağı, Janja örgü peyniri, Vlasic peyniri, Petrovac kaymağı, Petrovac peyniri, Kalendorov peyniri, Gradiska peyniri ve Podraski peyniri gibi toplamda 8 geleneksel ürünün üretimi desteklenecek.

Projenin ilk aşaması olan eğitim programı, Türkiye'nin Banja Luka Başkonsolosu Can Aygün, TİKA Saraybosna Koordinatörü Erdinç Işık, RS Tarım Bakanlığı Kadın Projeleri Koordinatörü Aleksandra Gavric Rozic ve RS Süt Üreticileri Derneği Başkanı Milorad Arsenic’in katılımıyla bugün başlatıldı.

Kadın üreticilere verilecek hijyenik ekipman desteğinin ardından, Mart 2026'da Gradiska'da düzenlenecek olan 11. Süt Üreticileri Konferansı ve Fuarı'nda projenin tanıtılacağı ve üretilen ürünlerin kamuoyuna sunulacağı belirtiliyor. Bu organizasyon, Bosna Hersek’in zengin süt ürünleri mirasının hem ulusal hem de uluslararası platformlarda tanıtılmasını amaçlıyor.

Ayrıca, 1996 yılından bu yana Bosna Hersek'te süt ürünleri üretiminde faaliyet gösteren RS Süt Üreticileri Derneği, 44 kadın ve 40 genç üreticiyle birlikte toplam 440 üyesi ve yılda 48 milyon litre süt üretimiyle ülkedeki toplam süt üretiminin yaklaşık %20'sini karşılamaktadır.

