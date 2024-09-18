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TİKA'dan Afganistan'daki Yetimlere Destek

TİKA, Afganistan'daki yetimhanelere malzeme yardımı yaparak ihtiyaç sahibi çocukların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 09:17
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 09:23
TİKA'dan Afganistan'daki Yetimlere Destek

TİKA'nin Afganistan'daki Yardım Faaliyetleri Devam Ediyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Afganistan'ın kuzey bölgesinde bulunan Bağlan vilayetindeki kız ve erkek yetimhanelerine kapsamlı bir malzeme yardımı gerçekleştirdi.

Yardım Malzemeleri

Mezar-ı Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamada, Bağlan'daki yetimhanelere, toplam 100 çocuğun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çeşitli malzemelerin temin edildiği belirtildi. Bu kapsamda, okul çantası, kırtasiye setleri, giysi, çeşitli hijyen ürünleri, halıfleks, battaniye, nevresim takımları, elektrikli süpürgeler, klima, vantilatör ve çamaşır makineleri gibi birçok ürün yetimhane yetkililerine teslim edildi.

Teslim Töreni

Malzemelerin teslim edilişi için düzenlenen tören, Bağlan'ın merkezi olan Pul-i Humri ilçesindeki Bağlan Erkek Yetimhanesi'nde yapıldı. Törene TİKA Mezar-ı Şerif Ofisi Koordinatörü Mikail Taşdemir, Bağlan Vali Yardımcısı Molla Muhammed Hümayun Cihadyar, Bağlan Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Amanullah Hakyar ve Bağlan Çalışma ve Sosyal İşler Müdürü Kari Nasratullah Parsa katıldı.

Eğitim ve Sağlık Alanında Süreklilik Vurgusu

Törende konuşan Taşdemir, eğitim ve sağlık gibi çeşitli alanlarda Afgan halkına yönelik kalkınma yardımlarının devam edeceğini bildirdi. Ayrıca, Bağlan'da yaşanan sel felaketinin ardından ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yapılan yardımlara da dikkat çekti.

Yetimlere Umut Olmak

Bağlan Vali Yardımcısı Cihadyar, Türkiye'nin zorlu süreçlerde Afgan halkının yanında olduğunu vurgulayarak yardımların sürmesi temennisinde bulundu. Bağlan Çalışma ve Sosyal İşler Müdürü Parsa ise, TİKA'nın kimsesiz çocuklara sağladığı yardımlar dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür etti. Parsa, "Bu yardımlar, Türkiye'nin uluslararası insani yardımlara verdiği önemin bir göstergesidir. Maddi zorluklarla mücadele eden çocuklar için bir umut ışığı oluşturmuştur" şeklinde konuştu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın kuzeyinde Bağlan...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın kuzeyinde Bağlan vilayetindeki kız ve erkek yetimhanelerine malzeme desteğinde bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın kuzeyinde Bağlan...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın kuzeyinde Bağlan vilayetindeki kız ve erkek yetimhanelerine malzeme desteğinde bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın kuzeyinde Bağlan...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın kuzeyinde Bağlan vilayetindeki kız ve erkek yetimhanelerine malzeme desteğinde bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın kuzeyinde Bağlan...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın kuzeyinde Bağlan vilayetindeki kız ve erkek yetimhanelerine malzeme desteğinde bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın kuzeyinde Bağlan...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın kuzeyinde Bağlan vilayetindeki kız ve erkek yetimhanelerine malzeme desteğinde bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın kuzeyinde Bağlan...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın kuzeyinde Bağlan vilayetindeki kız ve erkek yetimhanelerine malzeme desteğinde bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın kuzeyinde Bağlan...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın kuzeyinde Bağlan vilayetindeki kız ve erkek yetimhanelerine malzeme desteğinde bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın kuzeyinde Bağlan...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın kuzeyinde Bağlan vilayetindeki kız ve erkek yetimhanelerine malzeme desteğinde bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın kuzeyinde Bağlan...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın kuzeyinde Bağlan vilayetindeki kız ve erkek yetimhanelerine malzeme desteğinde bulundu.

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