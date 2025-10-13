TİKA'dan Ayn el-Hilva'da Telifsiz Ders Kitabı ile Filistinli Mültecilere Eğitim Desteği

Yayın Tarihi: 13.10.2025 15:55
Güncelleme Tarihi: 13.10.2025 15:55
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Lübnan’daki Ayn el-Hilva Filistin Mülteci Kampında Telifsiz Ders Kitabı Baskı Merkezi ve Çalışma Salonu kuruldu. Proje, kamp içindeki eğitim altyapısını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Yerel iş birliğiyle erişim kolaylaştı

Lübnan’ın güneyindeki Sayda kentinde, yerel sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla açılan merkez, mülteci ve dezavantajlı öğrencilerin eğitim materyallerine erişimini kolaylaştırdı. Merkez, bölgedeki eğitim desteğinin yaygınlaştırılmasında merkezi bir rol üstleniyor.

Sürdürülebilir eğitim hedefi

Proje ile TİKA, mülteci öğrencilerin eğitim fırsatlarına sürdürülebilir biçimde erişimini sağlamayı hedefliyor. Eğitim materyallerinin yerel olarak üretilmesi ve dağıtımı, uzun vadeli erişim için planlandı.

Basım ve dağıtım uygulaması

Merkezde ilkokuldan üniversiteye kadar öğrencilerin ihtiyaç duyduğu telifsiz ders kitapları ve çalışma notları düşük maliyetlerle ya da bağış yoluyla basılarak dağıtılacak. Bu sayede hem basılı hem de ekonomik kaynaklara erişim güçlendirilmiş olacak.

Çalışma salonu ve olanaklar

Merkezde oluşturulan çalışma salonu, öğrencilere güvenli, aydınlatması uygun ve internet erişimli bir çalışma ortamı sağladı. Böylece öğrenciler hem fiziksel hem de dijital kaynaklara erişim imkânına kavuşuyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Lübnan'daki Ayn el-Hilva Filistin Mülteci Kampı'nda "Telifsiz Ders Kitabı Baskı Merkezi ve Çalışma Salonu" kuruldu. Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde bulunan Ayn el-Hilva'da, yerel sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla açılan merkez, mülteci ve dezavantajlı öğrencilerin eğitim materyallerine erişimini kolaylaştırdı. TİKA, bu proje ile mülteci öğrencilerin eğitim fırsatlarına sürdürülebilir biçimde erişimini hedefliyor.

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi