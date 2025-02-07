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TİKA'dan Bosna Hersek'e Arama Kurtarma Desteği

TİKA, Bosna Hersek'in ilk arama kurtarma ekibine tıbbi malzeme desteği sağlayarak önemli bir katkıda bulundu.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 16:58
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 17:06
TİKA'dan Bosna Hersek'e Arama Kurtarma Desteği

TİKA, Bosna Hersek'teki İlk Arama Kurtarma Ekibine Destek Verdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'in ilk arama kurtarma ekibini oluşturan Konjic-Prenj Medikal Kurtarma Eğitim Merkezi'ne tıbbi malzeme desteği sağladı. Bu destek, arama kurtarma alanında önemli bir atılım olarak değerlendiriliyor.

TİKA personeli, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ikinci yılında, Konjic şehrinde itfaiyeciler ve arama kurtarma ekiplerine yönelik ilk yardım ve temel yaşam desteği uygulamaları eğitimleri gerçekleştirdi. Bu eğitim, farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Bilgi ve Teknolojinin Önemi

Programda bir konuşma yapan TİKA Saraybosna Koordinatörü Erdinç Işık, doğal afetlerle mücadelede bilgi ve teknolojinin kritik rolünü vurguladı. Ayrıca, Bosna Hersek'in sivil savunma kapasitesinin artırılması amacıyla yürütülen projelerden büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Işık, şunları söyledi: "Ülkenin ilk ulusal medikal kurtarma ekibinin kurulmasına destek verdik. Bu ekip, yalnızca Bosna Hersek'te değil, komşu ülkelerde de arama kurtarma çalışmalarında önemli bir rol üstlenebilecek bilgi ve kapasiteye erişti. Ayrıca, Kahramanmaraş depremi sonrasında Bosna Hersek'ten Türkiye'ye giden gönüllülere de teşekkür ederiz."

Yerel Yönetimin Değerlendirmesi

Konjic Belediye Başkanı Osman Catic, TİKA'nın desteğiyle gerçekleştirilen projenin bölge için büyük bir kazanım olduğunu belirtti. Catic, Konjic'te yaşanan sel felaketi sırasında arama kurtarma ekiplerinin öneminin bir kez daha anlaşıldığını vurgulayarak, "Bosna Hersek'te kurulan ilk ulusal medikal kurtarma ekibi, sadece Konjic'te değil, ulusal ve uluslararası düzeyde hizmet sunacak." dedi.

Daha sonra, TİKA tarafından merkez için temin edilen medikal malzemelerin teslimi gerçekleştirildi. Bosna Hersek Güvenlik Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı iş birliğiyle, TİKA, 2017 yılından beri Bosna Hersek'teki arama kurtarma ekiplerine yönelik eğitimler düzenlemekte.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'in ilk arama kurtarma...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'in ilk arama kurtarma ekibini kuran Konjic-Prenj Medikal Kurtarma Eğitim Merkezine tıbbi malzeme desteği sağladı. TİKA personeli, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ikinci yılında, farkındalık oluşturmak amacıyla Konjic şehrinde itfaiyeciler ve arama kurtarma ekiplerine, ilk yardım ve temel yaşam desteği uygulamaları eğitimi verdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'in ilk arama kurtarma...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'in ilk arama kurtarma ekibini kuran Konjic-Prenj Medikal Kurtarma Eğitim Merkezine tıbbi malzeme desteği sağladı. TİKA personeli, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ikinci yılında, farkındalık oluşturmak amacıyla Konjic şehrinde itfaiyeciler ve arama kurtarma ekiplerine, ilk yardım ve temel yaşam desteği uygulamaları eğitimi verdi.

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