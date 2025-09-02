DOLAR
TİKA'dan Cezayir'de Kaynakçılık ve Metal İşleme Eğitimi

TİKA, Cezayir'in Burc el-Kifan kentinde yoğun talep üzerine iki grup halinde kaynakçılık ve metal işleme eğitimi düzenledi; 28 kişi ilk grubu tamamladı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 16:59
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Cezayir'in Burc el-Kifan kentinde, yoğun talep üzerine kursiyerlere kaynakçılık ve metal işleme alanında eğitim desteği sağladı.

Program Detayları

Geçen yıl ilki düzenlenen "Kaynakçılık ve Metal İşleme" Eğitim Programı, bu yıl talep üzerine iki grup halinde tekrar organize edildi. Birinci grup 11 Ağustos-2 Eylül, ikinci grup ise 6 Eylül-25 Eylül tarihlerinde eğitime tabi tutuldu.

Eğitimi, Türkiye'den gelen iki usta öğretici verdi. Birinci bölümde 28 kişi yer aldı ve ilk grubun eğitimi tamamlandı. Başvuru sayısının 100'ün üzerinde olduğu bildirildi; katılımcılar başvuru tarihine göre sıralanarak seçildi.

Sergi, Sertifika ve Destek

Eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz tarafından verildi. Sertifika töreninin ardından kursiyerlerin eserlerinden oluşan bir sergi ziyaret edildi.

Katılımcıların yarısı başkent Cezayir'den, diğer yarısı ise Tinduf, Beşar, Timimun, Tiaret, Batna gibi farklı şehirlerden geldi. Bu kişilerin yiyecek ve barınma ihtiyaçları FOREM bünyesindeki Eğitim ve İnovasyon Merkezi tarafından karşılandı.

Gelecek Planları ve İstihdam

Sınırlı kontenjan nedeniyle mevcut eğitime katılamayanlar, ileride TİKA ve FOREM işbirliğinde düzenlenecek programlara dahil edilecek. Büyükelçi Küçükyılmaz, eğitimi başarıyla tamamlayan bazı adayların Cezayir'de faaliyet gösteren Türk firmalarında istihdam edileceğini belirtti. Ayrıca başarılı adayların Türkiye'de ustalık eğitimi alacağı ve Cezayir'e eğitici olarak katkı sunmaya devam edecekleri ifade edildi.

