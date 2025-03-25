TİKA'dan Gana'daki Yetim Çocuklara İftar Desteği

TİKA, Akra'da 1300 Yetim Çocuğa İftar Verdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Batı Afrika'nın Gana ülkesinin başkenti Akra'da, 1300 yetim çocuğa iftar vererek önemli bir dayanışma etkinliği gerçekleştirdi.

TİKA ve Gana Hüdai Vakfı işbirliğiyle Akra'da, Türk hayırseverlerin katkılarıyla inşa edilen Gana Milli Camisi'nde düzenlenen iftar programı, çocuklar için umut dolu bir etkinlik haline geldi.

İftara; Türkiye'nin Akra Büyükelçisi Hüseyin Güngör, TİKA Niamey Koordinatör Yardımcısı Serdar Uyan, Türk misyon temsilcileri ve yerel yöneticilerin yanı sıra özel sektör temsilcileri de katılarak destek verdiler.

Ramazan ayının paylaşma ve yardımlaşma ruhuna uygun bir şekilde gerçekleştirilen organizasyonda, yetim çocuklara çeşitli hediyeler de dağıtıldı.

TİKA Niamey Koordinatör Yardımcısı Uyan, bu tarz sosyal destek projeleriyle dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı sürdüreceklerini söyledi. TİKA, Gana'daki çalışmalarında eğitim, sağlık, tarım ve altyapı gibi alanlarda çeşitli projelere de imza atarken, ramazan dönemi için özel insani yardım faaliyetleriyle de bölgedeki ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ediyor.