TİKA'dan Kamerun'da 15 Temmuz Anısına Dostluk Projesi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına, Kamerun'un kıyı bölgesinde yer alan Edea şehrinde anlamlı bir dostluk projesi hayata geçirdi.

TİKA'nın desteğiyle, Sanaga Nehri üzerindeki tarihi Edea Köprüsü ışıklandırıldı ve çevresi modern peyzaj düzenlemesiyle yenilendi. Projenin tanıtımı, Türkiye'nin Yaounde Büyükelçiliğinde düzenlenen 15 Temmuz anma programının ardından gerçekleşti.

Başkent Yaounde ile ekonomik merkez Douala arasındaki güzergahta yer alan 1911 tarihli köprü, yapılan düzenlemelerle simgesel bir niteliğe kavuşarak halkın erişimine açıldı.

Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Öskiper, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Demokrasi aşkımızın, ülkemizin adının ve bayrağımızın Kamerun'un en işlek kara yolu üzerindeki bu tarihi köprüde görünür hale gelmesi, bizim için büyük anlam taşıyor." dedi.

Öskiper, TİKA'nın üstlendiği "15 Temmuz Kamerun-Türkiye Dostluk Kompleksi"nin açılışının vali, belediye başkanı ve şehrin ileri gelenlerinin katılımıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Artık ülkenin en önemli ulaşım noktalarından birinin geceleri ışıklandırılacağının altını çizen Öskiper, bu durumun hayırlı olmasını diledi.

TİKA Yaounde Koordinatörü Melih Çağatay Artunay ise Edea Köprüsü'nün aydınlatılmasının Kamerun'un ana ulaşım hatlarından birine somut bir katkı sunduğunu vurgulayarak, bunun Türkiye'nin bölgedeki dostluk ve kalkınma vizyonunu yansıttığını ifade etti.

Proje kapsamında, köprüye güneş enerjili LED projektörler ve reflektif aydınlatma sistemleri yerleştirilerek gece geçiş güvenliği artırıldı. Ayrıca, çevrede yeşil alanlar, oturma grupları ve dinlenme noktaları içeren çevresel canlandırma çalışmaları da gerçekleştirildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına, Kamerun'un kıyı bölgesinde yer alan Edea şehrinde dostluk projesi hayata geçirdi. TİKA'nın desteğiyle, Sanaga Nehri üzerindeki tarihi Edea Köprüsü ışıklandırıldı ve çevresi modern peyzaj düzenlemesiyle yenilendi. Törene katılan Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Öskiper (sağ 4), kurdele kesti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına, Kamerun'un kıyı bölgesinde yer alan Edea şehrinde dostluk projesi hayata geçirdi. TİKA'nın desteğiyle, Sanaga Nehri üzerindeki tarihi Edea Köprüsü ışıklandırıldı ve çevresi modern peyzaj düzenlemesiyle yenilendi. Törene katılan Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Öskiper (sağ 4), kurdele kesti.