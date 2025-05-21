TİKA'dan Karadağ Üniversitesi Tarih Enstitüsüne Teknik Ekipman Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Karadağ Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarih Enstitüsü'ne teknik ekipman desteği sağladı. Projenin açılış ve teslim töreni, Karadağ Üniversitesi Tarih Enstitüsü'nde gerçekleştirilirken, Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi Barış Kalkavan, Karadağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Veselin Micanovic, Tarih Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Radenko Scekic, TİKA Podgoritsa Koordinatörü Nihal Ersoy ve enstitü çalışanları katılım gösterdi.

Büyükelçi Kalkavan, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Karadağ'da üniversite eğitimine, akademiye ve kültürel işbirliğine verdiği önemi vurguladı. TİKA'nın desteğinin son derece anlamlı olduğunu dile getiren Kalkavan, bu projenin bilimsel çalışmaların gelişimine ve iki ülke arasında bilgi temelli işbirliklerinin güçlenmesine katkı sağladığını belirtti.

Rektör Yardımcısı Micanovic, Türkiye'ye ve TİKA'ya teşekkür ederek, sağlanan katkının akademik üretkenliği artıracağını ve öğrenciler ile araştırmacılar için daha elverişli bir ortam oluşturacağını ifade etti.

Tarih Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Scekic, TİKA'nın 2010 yılında da enstitüye kapsamlı tadilat ve donanım desteği verdiğini hatırlatarak, yeni teknik ekipman desteğinin bilimsel kapasiteyi daha da ileri taşıyacağını aktardı.

TİKA Podgoritsa Koordinatörü Nihal Ersoy, TİKA'nın bölgedeki bilimsel ve kültürel çalışmalara somut katkılar sunmaya devam ettiğini ve projenin uzun soluklu işbirliğinin bir adımı olduğunu ifade etti.

Sağlanan destekle birlikte enstitünün bilgisayarları ve diğer teknik malzemeleri yenilendi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Karadağ Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarih Enstitüsüne teknik ekipman desteği sağladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Karadağ Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarih Enstitüsüne teknik ekipman desteği sağladı.