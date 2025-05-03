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TİKA'dan Kazakistan'da Kırgız ve Tacik Tıp Öğrencilerine Eğitim Desteği

TİKA, Kazakistan'da Kırgız ve Tacik tıp öğrencilerine eğitim vererek bölgesel sağlık işbirliğini güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 11:04
TİKA'dan Kazakistan'da Kırgız ve Tacik Tıp Öğrencilerine Eğitim Desteği

TİKA ve KazAID İşbirliği ile Sağlık Eğitimi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Kazakistan Uluslararası Kalkınma Ajansı (KazAID) işbirliğiyle, Kırgızistan ve Tacikistan'dan gelen 10 tıp öğrencisi, Kazakistan'ın başkenti Astana'da teorik ve uygulamalı eğitim aldı.

Sağlık Kapasitesine Katkı

TİKA, Kazakistan’daki işbirliği ortaklarıyla birlikte bölgesel sağlık kapasitesine önemli katkılarda bulunmaya devam ediyor. 2021 yılında gerçekleştirilen işbirliği anlaşmasının ardından, geçen yıl Kırgız ve Tacik doktorlara yönelik “İbn-i Sina: Sağlık Hizmeti” Semineri düzenlendi.

İbn-i Sina: Sağlık Akademik Programı

Bu yıl ise TİKA ile KazAID, Kırgızistan ve Tacikistan'daki tıp fakültesi öğrencileri için “İbn-i Sina: Sağlık Akademik Programı”nı hayata geçirdi. Bu program, Astana Tıp Üniversitesi (AMU) ve Astana Kalkınma Merkezi (LLP) işbirliğiyle sunuldu ve katılan öğrenciler kapsamlı bir sağlık hizmeti eğitimi aldılar.

Teorik ve Uygulamalı Eğitim

Kırgızistan ve Tacikistan'dan gelen 10 tıp öğrencisi, 24 gün süren bu programa dahil olarak modern tıbbın çeşitli alanlarında eğitim aldı. Eğitim sürecinin ardından katılımcılara sertifikaları düzenlenen bir törenle takdim edildi.

Sertifika Töreni ve Açıklamalar

Sertifika törenine TİKA Astana Koordinatörü Fuat Erdoğmuş, KazAID Başkanı Arken Arystanov, Astana Tıp Üniversitesi yetkilileri ve öğrenciler katıldı. Törende, TİKA Astana Koordinatörü Erdoğmuş, programın bölgesel sağlık işbirliğine önemli katkılar sağladığını belirtti. KazAID Başkanı Arystanov ise eğitimin sadece bilgi aktarımına değil, aynı zamanda ülkeler arası dostluk ve dayanışmayı pekiştiren bir unsur olduğunu vurguladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Kazakistan Uluslararası Kalkınma Ajansı...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Kazakistan Uluslararası Kalkınma Ajansı (KazAID) işbirliğiyle Kırgızistan ve Tacikistan’dan gelen 10 öğrenci, Kazakistan’ın başkenti Astana’da teorik ve uygulamalı eğitim aldı. Eğitimin ardından katılımcılara sertifikaları törenle takdim edildi. Sertifika törenine TİKA Astana Koordinatörü Fuat Erdoğmuş, KazAID Başkanı Arken Arystanov, Astana Tıp Üniversitesi yetkilileri ve öğrenciler katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Kazakistan Uluslararası Kalkınma Ajansı...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Kazakistan Uluslararası Kalkınma Ajansı (KazAID) işbirliğiyle Kırgızistan ve Tacikistan’dan gelen 10 öğrenci, Kazakistan’ın başkenti Astana’da teorik ve uygulamalı eğitim aldı. Eğitimin ardından katılımcılara sertifikaları törenle takdim edildi. Sertifika törenine TİKA Astana Koordinatörü Fuat Erdoğmuş, KazAID Başkanı Arken Arystanov, Astana Tıp Üniversitesi yetkilileri ve öğrenciler katıldı.

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