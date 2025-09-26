TİKA'dan Putumayo'da barış imzacısı aile çocuklarına eğitim merkezi desteği

TİKA, Kolombiya'nın Putumayo bölgesinde devletin yürüttüğü Topyekun Barış Politikası çerçevesinde, barış imzacısı ailelerin çocuklarına yönelik bir bakım ve eğitim merkezinin kurulmasına katkı sundu. Destek projesi, Puerto Guzman kırsalında hayata geçirildi.

Proje ortakları ve uygulama

Proje, Kolombiya Devlet Başkanlığı Yenilenme ve Normalleşme Ajansı (ARN) ile barış imzacısı kadınların kurduğu Özgürlüğü Kuran Kadınlar Derneği (ASOCOLIB) işbirliğiyle uygulandı. Merkezin saha uygulaması ve işletme devri ASOCOLIB tarafından yürütülecek şekilde planlandı.

Proje detayları ve sunduğu hizmetler

Vereda Los Corrales mezrasında oluşturulan merkez, TİKA'nın sağladığı mobilya, eğitim materyali, müzik enstrümanları ve mutfak malzemeleri ile donatıldı. Merkez, ilk etapta 40 çocuğa eğitim ve bakım hizmeti verecek; çevre köylerden katılımlarla bu sayının 120'ye yükselmesi bekleniyor.

Merkez ayrıca yetişkinlere yönelik şiddetle mücadele, çevre bilinci ve meslek edindirme eğitimleri de sunacak. Bu sayede kadınlar, çocuklarını güvenle bırakabilecekleri bir ortam kazanırken gelir getirici faaliyetlere katılma imkanı bulacak.

Hedeflenen etki

TİKA destekli girişim, Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında yer alan nitelikli eğitim, barış ve adalet ile eşitsizliklerin azaltılması alanlarına katkı sağlamayı amaçlıyor. Proje, çocuklara güvenli bir ortam sunarken kadınların ekonomik yaşama katılımını destekleyerek toplulukların sosyal kapasitesini güçlendiriyor ve barış sürecinin kalıcı hale gelmesine hizmet ediyor.

Projeyi talep eden kurum ARN, 2016 Barış Anlaşması sonrasında silah bırakan eski silahlı kişilerin topluma kazandırılmasından sorumlu devlet kuruluşu olarak görev yapıyor. Merkezin işletmesinin ASOCOLIB'e devredilmesiyle kadınların toplumsal ve ekonomik hayatta daha etkin rol alması hedefleniyor.