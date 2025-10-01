TİKA'dan Ramallah'ta Yaşlı ve Engelli Bakımına Destek

TİKA'dan Ramallah'ta yaşlı ve engellilere kapsamlı destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde faaliyet gösteren Er-Refah Sosyal Hizmetler Bakımevinin kurumsal kapasitesini güçlendiren bir projeyi hayata geçirdi.

Açılış törenine üst düzey katılım

TİKA tarafından yapılan yazılı açıklamada, projenin açılış törenine Filistin Sosyal Kalkınma Bakanlığı, Filistin Genel Güvenlik Kurumu ve Yunus Emre Enstitüsü Ramallah Merkezi yetkililerinin katıldığı belirtildi. Bakımevinin 2009 yılında gönüllü iki kadın tarafından kurulduğu ve kamu desteği olmadan bağışlarla faaliyet yürüttüğü vurgulandı.

Proje detayları ve sağlanan destek

Proje kapsamında bakımevinin hizmet kapasitesini ve bakım kalitesini artırmak amacıyla bir dizi iyileştirme gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar arasında iç cephe tadilatı ve mutfak dolaplarının yenilenmesi yer aldı. Ayrıca bina için tıbbi yatak ve çeşitli mobilya temini yapıldı.

Sağlanan tıbbi ekipman desteği ise şu şekilde: kan şekeri ölçme cihazı, oksimetre, otoskop, steteskop, termometre ve benzeri cihazlar. Bu donanımların bakımevinin sağlık hizmetleri sunma kapasitesini güçlendirmesi hedefleniyor.

Yerel etki ve amaç

Açıklamada, Ağır ekonomik koşulların sürdüğü Filistin'de TİKA projesinin hem daha fazla kişiye hizmet verilmesine hem de bakım kalitesinin artırılarak kurumun faaliyetlerinin güçlendirilmesine katkı sağladığı ifade edildi. Bakımevinin sürdürülebilirliğinin desteklenmesi ve yerel hizmet kapasitesinin artırılması projenin öncelikleri arasında gösterildi.

Proje, gönüllü olarak kurulan ve sınırlı kaynaklarla hizmet veren Er-Refah Sosyal Hizmetler Bakımevi'nin uzun vadeli kapasitesini artırmayı amaçlıyor.