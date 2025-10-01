TİKA'dan Ramallah'ta Yaşlı ve Engelli Bakımına Destek

TİKA, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde Ramallah'taki Er-Refah Bakımevi'nin kapasitesini artırdı; tadilat, mobilya ve tıbbi cihaz desteği sağlandı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 16:39
TİKA'dan Ramallah'ta Yaşlı ve Engelli Bakımına Destek

TİKA'dan Ramallah'ta yaşlı ve engellilere kapsamlı destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde faaliyet gösteren Er-Refah Sosyal Hizmetler Bakımevinin kurumsal kapasitesini güçlendiren bir projeyi hayata geçirdi.

Açılış törenine üst düzey katılım

TİKA tarafından yapılan yazılı açıklamada, projenin açılış törenine Filistin Sosyal Kalkınma Bakanlığı, Filistin Genel Güvenlik Kurumu ve Yunus Emre Enstitüsü Ramallah Merkezi yetkililerinin katıldığı belirtildi. Bakımevinin 2009 yılında gönüllü iki kadın tarafından kurulduğu ve kamu desteği olmadan bağışlarla faaliyet yürüttüğü vurgulandı.

Proje detayları ve sağlanan destek

Proje kapsamında bakımevinin hizmet kapasitesini ve bakım kalitesini artırmak amacıyla bir dizi iyileştirme gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar arasında iç cephe tadilatı ve mutfak dolaplarının yenilenmesi yer aldı. Ayrıca bina için tıbbi yatak ve çeşitli mobilya temini yapıldı.

Sağlanan tıbbi ekipman desteği ise şu şekilde: kan şekeri ölçme cihazı, oksimetre, otoskop, steteskop, termometre ve benzeri cihazlar. Bu donanımların bakımevinin sağlık hizmetleri sunma kapasitesini güçlendirmesi hedefleniyor.

Yerel etki ve amaç

Açıklamada, Ağır ekonomik koşulların sürdüğü Filistin'de TİKA projesinin hem daha fazla kişiye hizmet verilmesine hem de bakım kalitesinin artırılarak kurumun faaliyetlerinin güçlendirilmesine katkı sağladığı ifade edildi. Bakımevinin sürdürülebilirliğinin desteklenmesi ve yerel hizmet kapasitesinin artırılması projenin öncelikleri arasında gösterildi.

Proje, gönüllü olarak kurulan ve sınırlı kaynaklarla hizmet veren Er-Refah Sosyal Hizmetler Bakımevi'nin uzun vadeli kapasitesini artırmayı amaçlıyor.

İLGİLİ HABERLER

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Atina'da 'Students for Gaza' Sumud Filosu'na Dayanışma Mesajı
2
Aylin Nazlıaka Aksaray'da: CHP Merkez İlçe 14. Olağan Kongresi'nde İktidar Mesajı
3
Meteoroloji Uyardı: Batı Karadeniz ve Marmara'ya Yarına Fırtına
4
Japonya'da sıcak çarpması vakaları ilk kez 100 bini geçti
5
Fransa'dan Sert Kınama: Aden Körfezi'nde Minervagracht'a Husi Saldırısı
6
Erdoğan'dan TBMM'de Suriye ve Ekonomi Mesajı
7
Tunceli'de TOKİ: 214 Konut ve 3 İş Yeri Tamamlandı — Vali Aygöl İnceledi

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin