DOLAR
37,9 -0,06%
EURO
41,06 0,03%
ALTIN
3.766,88 -0,03%
BITCOIN
3.195.084,6 -0,51%

TİKA, Gabon'da 500 Aileye Gıda Kolisi Ulaştırdı

TİKA, Gabon'un Librevil kentindeki 500 ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi desteği sağlamıştır.

Yayın Tarihi: 28.03.2025 23:10
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 23:26
TİKA, Gabon'da 500 Aileye Gıda Kolisi Ulaştırdı

TİKA, Gabon'da İhtiyaç Sahibi Ailelere Yardım Eli Uzattı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gabon'un başkenti Librevil'deki farklı bölgelerde yaşayan 500 ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi ulaştırdı.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, bu yardım programı Türkiye'nin Librevil Büyükelçiliği, Gabon İslam İşleri Yüksek Konseyi ve El Hayat Afrique Derneği işbirliğiyle hayata geçirildi.

Büyükelçi İncesu: "Türk Halkının Temsilcisi"

Programda, Türkiye'nin Librevil Büyükelçisi Can İncesu yaptığı konuşmada, "Buraya getirilenler, mütevazı bir şekilde Türk halkının tamamını temsil etmektedir. Bu, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin bir bağışıdır. Burada olmaktan mutluyuz ve tüm kardeşlerimize iyi bayramlar diliyoruz." şeklinde açıklamalarda bulundu.

TİKA'nın gerçekleştirdiği bu anlamlı yardım, Gabon'daki ihtiyaç sahibi ailelere moral kaynağı olmuş ve dayanışma ruhunu pekiştirmiştir.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gabon'un başkenti Librevil'in farklı...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gabon'un başkenti Librevil'in farklı bölgelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda kolisi desteğinde bulundu. TİKA'nın Türkiye'nin Librevil Büyükelçiliği, Gabon İslam İşleri Yüksek Konseyi ve El Hayat Afrique Derneği işbirliğiyle düzenlediği program kapsamında, gıda kolileri 500 ihtiyaç sahibi aileye teslim edildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gabon'un başkenti Librevil'in farklı...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gabon'un başkenti Librevil'in farklı bölgelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda kolisi desteğinde bulundu. TİKA'nın Türkiye'nin Librevil Büyükelçiliği, Gabon İslam İşleri Yüksek Konseyi ve El Hayat Afrique Derneği işbirliğiyle düzenlediği program kapsamında, gıda kolileri 500 ihtiyaç sahibi aileye teslim edildi.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Promosyonlarında yeni karar geliyor! 31.500 TL'ye Yükseliyor!

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

28 Mart’ta e-Devlet Üzerinden Ödemeler Başlıyor: PTT'den Doğrudan Ödeme Seçeneği

Sürücü Belgelerinde Dönüşüm: Tek Tip Dijital Ehliyet Uygulaması Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Afyonkarahisar'da Feci Kaza: Baba ve Kızı Hayatını Kaybetti
2
Kırgızistan'daki Ahıska Türkleri Ramazan'ın Son Teravih Namazını Kıldılar
3
Türkiye'nin Yeni Büyükelçisi Yıldırımgeç, Ramaphosa'ya Güven Mektubunu Sundu
4
Türkiye, Moldova'ya Kentsel Arama Kurtarma Eğitimi Veriyor
5
Suriye'de Yeni Genel Müftü Usame Rifai Atandı
6
Myanmar'daki Depremler İle Askeri Hükümetten Uluslararası Yardım Çağrısı
7
Foça'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!

SGK'dan Milyonlara Prim İadesi Müjdesi: Toplu Ödemeler Başladı!

Sürücü Belgelerinde Dönüşüm: Tek Tip Dijital Ehliyet Uygulaması Başlıyor

100.000 TL Kredi Çekecekler Dikkat! Faiz Oranları Artıyor

Yapı Kredi Gençlere 15.000 TL Destek Sunuyor!

EYT’lilere 8.000 TL Emekli İkramiyesi! Refah Paketi Yolda

Emekli Promosyonlarında yeni karar geliyor! 31.500 TL'ye Yükseliyor!

28 Mart’ta e-Devlet Üzerinden Ödemeler Başlıyor: PTT'den Doğrudan Ödeme Seçeneği