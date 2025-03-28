TİKA, Gabon'da 500 Aileye Gıda Kolisi Ulaştırdı

TİKA, Gabon'da İhtiyaç Sahibi Ailelere Yardım Eli Uzattı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gabon'un başkenti Librevil'deki farklı bölgelerde yaşayan 500 ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi ulaştırdı.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, bu yardım programı Türkiye'nin Librevil Büyükelçiliği, Gabon İslam İşleri Yüksek Konseyi ve El Hayat Afrique Derneği işbirliğiyle hayata geçirildi.

Büyükelçi İncesu: "Türk Halkının Temsilcisi"

Programda, Türkiye'nin Librevil Büyükelçisi Can İncesu yaptığı konuşmada, "Buraya getirilenler, mütevazı bir şekilde Türk halkının tamamını temsil etmektedir. Bu, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin bir bağışıdır. Burada olmaktan mutluyuz ve tüm kardeşlerimize iyi bayramlar diliyoruz." şeklinde açıklamalarda bulundu.

TİKA'nın gerçekleştirdiği bu anlamlı yardım, Gabon'daki ihtiyaç sahibi ailelere moral kaynağı olmuş ve dayanışma ruhunu pekiştirmiştir.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gabon'un başkenti Librevil'in farklı bölgelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda kolisi desteğinde bulundu. TİKA'nın Türkiye'nin Librevil Büyükelçiliği, Gabon İslam İşleri Yüksek Konseyi ve El Hayat Afrique Derneği işbirliğiyle düzenlediği program kapsamında, gıda kolileri 500 ihtiyaç sahibi aileye teslim edildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gabon'un başkenti Librevil'in farklı bölgelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda kolisi desteğinde bulundu. TİKA'nın Türkiye'nin Librevil Büyükelçiliği, Gabon İslam İşleri Yüksek Konseyi ve El Hayat Afrique Derneği işbirliğiyle düzenlediği program kapsamında, gıda kolileri 500 ihtiyaç sahibi aileye teslim edildi.