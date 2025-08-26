TİKA Gazze'ye Yardımda: 16 bin 500'den Fazla Aileye Gıda, 160 Bin Öğün

TİKA Gazze'ye İnsani ve Gıda Yardımını Sürdürüyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılar nedeniyle zor durumda kalan Gazze halkına insani yardım ve gıda desteğini aralıksız sürdürüyor.

Acil gıda ve sıcak yemek desteği

TİKA'nın paylaştığı bilgilere göre, saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ajans, devam eden gıda krizine karşı acil insani yardım faaliyetleri yürütüyor. Bu çerçevede 16 bin 500'den fazla aileye gıda paketi dağıtıldı ve 160 bin öğün sıcak yemek sağlandı.

Barınma ve sağlık malzemesi yardımları

TİKA, Gazze'de 3 binden fazla aileye çadır, yatak, battaniye ve kışlık kıyafet desteği sundu. Ayrıca Sağlık Bakanlığı ve bölgedeki hastanelere çok sayıda tıbbi malzeme ve ilaç yardımı yapıldı.

TİKA'nın inşa ettiği tesislere yönelik zararlar

TİKA'nın yıllardır Gazze'de yürüttüğü çalışmalarla inşa edilen bazı binalar, devam eden saldırılarda zarar gördü. Bunlar arasında inşaatı 2011'de başlayan ve 2015'te tamamlanan Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi de bulunuyor. 180 yataklı bu hastane, Filistin'in en büyük ve modern eğitim ve araştırma hastanelerinden biriydi. Eylül 2017'de donanımı tamamlanan ve ortak işletme protokolü 2018'de imzalanan hastane, Ocak 2020'de Kovid-19 nedeniyle karantina merkezi olarak devredildi ve Kasım 2021'de kanser hastanelerine tahsis edildi. Hastane, 21 Mart'ta İsrail saldırısında havaya uçuruldu.

İsrail'in 2014'teki saldırılarının ardından TİKA'nın katkısıyla inşa edilen Gazze Türk Konutları, 20 dönümlük bir alanda yer alıyor ve 20 blok ile 320 daireden oluşuyordu. TİKA'nın 2017'de Filistin hükümetine teslim ettiği konutlarda yaklaşık 2 bin 250 kişi barınıyordu. Ancak konutlar 10 Ekim 2023'ten itibaren yoğun saldırıya maruz kaldı; bazı bloklar tamamen yıkıldı, bazıları ağır hasar gördü ve çoğu çocuk olmak üzere 20 kişi hayatını kaybetti.

Su ve kalkınma projelerindeki destekler

TİKA, Filistin ve Gazze'de yürüttüğü temiz su projeleri kapsamında 22 su kuyusu açarak 1 milyondan fazla kişiye temiz içme suyu sağladı. Ayrıca 360 okula ve 600 bin öğrenciye temiz içme suyu temin etmek için 10 tuzdan arındırma ünitesi kurdu. Bölgede 90 bin kişinin su ihtiyacını karşılayacak kapasitede yağmur suyu toplama ağı da hayata geçirildi.

Kalkınma projeleri kapsamında TİKA, eğitim, sağlık, tarım, hayvancılık, su, sanitasyon, enerji, üretim, turizm ve kültür alanlarında 200'den fazla projeyi hayata geçirdi.

TİKA şu anda da Gazze'deki insani ihtiyaçları karşılamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.