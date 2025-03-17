TİKA, Gürcistan'da Ramazan İçin 1500 Aileye Gıda Desteği Sağladı

TİKA, Gürcistan'da ramazan nedeniyle 1500 aileye gıda kolisi yardımı yaptı. Destek, dayanışma ruhunu güçlendiriyor.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 17:34
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 17:34
TİKA, Gürcistan'da Ramazan İçin 1500 Aileye Gıda Desteği Sağladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan ayının dayanışma ruhunu yaşatmak amacıyla Gürcistan'daki Müslüman ailelere gıda kolisi desteğinde bulundu.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda 1500 aileye gıda kolisi ulaştırıldı. Yardımlar, dezavantajlı gruplar, yaşlılar, yetimler ve dar gelirli aileleri kapsıyor.

Gıda kolileri, Marneuli şehri başta olmak üzere Kvemo Kartli, Kaheti ve Acara bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Dağıtım programında, Tüm Gürcistan Müslümanlar İdaresi temsilcileri de yer alarak Türkiye'nin ve TİKA'nın bölgedeki Müslüman topluluklara sunduğu destek için teşekkürlerini iletti.

Gıda kolilerini teslim alan aileler, ramazan ayının manevi atmosferinde kendilerine uzatılan bu yardım elinin büyük bir anlam taşıdığını belirterek, Türkiye ve TİKA'ya minnettar olduklarını ifade ettiler.

TİKA, Gürcistan başta olmak üzere birçok ülkede insani yardım ve kalkınma projeleri yürüterek, ihtiyaç sahiplerine umut olmaya devam ediyor. Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmayı amaçlayan bu faaliyetler, farklı ülkelerdeki toplulukları bir araya getirerek dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirmeyi sağlıyor.

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