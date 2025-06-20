TİKA, Gürcistan ile İşbirliğini Güçlendiriyor: Eğitimden Sağlığa Kapsamlı Projeler

TİKA'nın Gürcistan ile Artan İşbirliği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), stratejik ortaklık ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde Gürcistan ile farklı sektörlerde işbirliğini artırmaya devam ediyor.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, kurum, Gürcistan'da mesleki eğitimin güçlendirilmesi amacıyla desteklediği bir projeyi daha tamamladı. Gürcistan'ın İmereti bölgesinde yer alan SPEKTRİ Devlet Meslek Okulu Sachkhere Şubesi bünyesinde inşa edilen Ahşap İşleme ve Kaynakçılık Atölyeleri, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış Töreni ve Katılımcılar

Açılış törenine Okul Müdürü Mate Takidze ev sahipliği yaparken, TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Ümit Naci Yorulmaz, Gürcistan Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Dairesi Başkanı Tamar Kvinikadze, TİKA yetkilileri, eğitimciler ve kursiyerler katıldı. Törende konuşan Yorulmaz, projenin yalnızca fiziki altyapıdan ibaret olmadığını belirtti.

"SPEKTRİ Sachkhere Şubesi'nde açtığımız bu atölyeler, gençlerin sadece teknik bilgi edinmelerini değil, aynı zamanda kendi potansiyellerini keşfetmelerini sağlayacaktır." diyen Yorulmaz, bu projenin yerel kalkınmayı desteklemekle kalmadığını, aynı zamanda Gürcistan-Türkiye dostluğunun sahadaki güçlü yansımalarından biri olduğunu vurguladı.

Eğitimde Modernizasyon

Proje kapsamında SPEKTRİ Sachkhere Şubesi'ne iki ayrı, tam donanımlı meslek atölyesi kazandırıldı. Gürcistan'ın ikinci büyük şehri Kutaisi'de yer alan Akaki Tsereteli Devlet Üniversitesi bünyesindeki Türkoloji Bölümü de TİKA'nın katkılarıyla modern bir eğitim ortamına kavuşturuldu. Yenileme projesi, bölümde yer alan dersliklerin ve öğretmenler odasının tadilatını kapsamaktadır. Bu sayede öğrenciler modern bir ortamda eğitim görme fırsatına kavuştu.

Açılış törenine katılan Üniversite Rektör Yardımcısı Dr. Ekaterine Gaçeçiladze, Türkoloji Bölümünün hem kültürel hem akademik açıdan stratejik bir misyona sahip olduğunu belirtti. Gaçeçiladze, TİKA'nın desteklediği yenileme sayesinde öğrencilerin daha modern şartlarda eğitim alacaklarını ifade etti.

STEM Sınıfı ve Sağlık Projeleri

TİKA, ayrıca Tiflis 169. Kamu Okulu'nda modern bir Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) sınıfı kurdu. Bu sınıf, teknolojik imkanlara erişimi olmayan öğrencilere 21. yüzyıl becerileri kazandırmayı hedefliyor. Açılış törenine Yorulmaz, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay ve Gürcistan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Tamar Makharaşvili gibi önemli isimler katıldı.

TİKA, ayrıca Gürcistan'daki gaziler ve ailelerine yönelik sağlık hizmetlerini desteklemek için modern tıbbi cihazlarla donatılmış bir mobil klinik aracı teslim etti. Bu proje, Türkiye-Gürcistan dostluğunun sahadaki güçlü bir yansıması olarak ön plana çıkıyor.

Engelli Bireyler İçin Müzik Terapi Alanları

TİKA, Gürcistan'daki engelli bireylerin sosyal hayata katılımını artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. 2002 yılında engelli çocukların ebeveynleri tarafından kurulan Ebeveynler Köprüsü Derneği, TİKA'nın desteklediği Müzik Terapi Odası sayesinde özel gereksinimli bireylerin rehabilitasyonuna önemli katkılar sunuyor. Yorulmaz, bu özel terapi alanını ziyaret ederek çocukların müzikle kurdukları bağa tanıklık etti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), stratejik ortaklık ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde farlı sektörlerde Gürcistan ile işbirliğini artırmayı sürdürüyor. 2002'de engelli çocukların ebeveynleri tarafından kurulan Ebeveynler Köprüsü Derneği, TİKA'nın desteğiyle hayata geçirilen Müzik Terapi Odası sayesinde özel gereksinimli bireylerin rehabilitasyon sürecine güçlü katkılar sunmaya devam ediyor. TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Ümit Naci Yorulmaz, Gürcistan ziyareti kapsamında geçen yıl TİKA tarafından desteklenen bu özel terapi alanını ziyaret etti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), stratejik ortaklık ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde farlı sektörlerde Gürcistan ile işbirliğini artırmayı sürdürüyor. 2002'de engelli çocukların ebeveynleri tarafından kurulan Ebeveynler Köprüsü Derneği, TİKA'nın desteğiyle hayata geçirilen Müzik Terapi Odası sayesinde özel gereksinimli bireylerin rehabilitasyon sürecine güçlü katkılar sunmaya devam ediyor. TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Ümit Naci Yorulmaz, Gürcistan ziyareti kapsamında geçen yıl TİKA tarafından desteklenen bu özel terapi alanını ziyaret etti.