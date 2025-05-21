TİKA, Karadağ Eğitim Hizmetlerine Mobilya Desteği Sağladı

TİKA, Karadağ'daki Eğitim Politikalarına Destek Oluyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Karadağ'ın eğitim alanındaki gelişimine katkı sağlamak amacıyla önemli bir adım attı. TİKA, Karadağ Eğitim Hizmetleri Müdürlüğü'ne ofis mobilyası desteği vererek, ülkedeki eğitim politikalarının oluşturulmasına ve öğretmenlerin mesleki gelişimine katkıda bulunuyor.

Modern ve Fonksiyonel Mobilyalar Temin Edildi

Proje kapsamında, Podgoritsa başkentindeki eğitim kurumuna, modern ve fonksiyonel ofis mobilyaları sağlandı. Bu mobilyalar, eğitim hizmetlerinin yürütüleceği alanlarda kullanılacak.

Törene Katılan Önemli İsimler

Mobilyaların teslimi için düzenlenen törene, Türkiye’nin Podgoritsa Büyükelçisi Barış Kalkavan, Karadağ Eğitim Hizmetleri Müdürü Raba Hodjic, Podgoritsa Eğitim Müşaviri Özgür Kalkan ve TİKA Podgoritsa Koordinatörü Nihal Ersoy ile diğer kurum çalışanları katıldı.

Büyükelçi Kalkavan'dan Önemli Mesajlar

Törende konuşan Büyükelçi Kalkavan, Türkiye’nin Karadağ'daki eğitim hizmetlerine verdiği önemi vurguladı. Yapılan işbirliğinin, iki ülke arasındaki bağları güçlendirdiğini belirterek, işbirliğinin artarak devam etmesini ümit etti.

Hodjic'ten TİKA'ya Teşekkür

Kalkavan’ın ardından söz alan Hodjic, Türkiye ve TİKA'ya teşekkür ederek, sağlanan desteğin kurum çalışanları için daha verimli ve çağdaş bir çalışma ortamı sunduğunu ifade etti.

TİKA'nın Hedefleri

TİKA, Türkçe’nin eğitim müfredatına dahil edilmesi çalışmalarını destekleyerek, Türk dilinin Karadağ'da daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamayı hedefliyor. Eğitim alanındaki bu tür adımlar, gelecekteki işbirliklerinin temellerini atması açısından son derece önemli.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Karadağ'da eğitim politikalarının oluşturulmasından ve öğretmenlerin mesleki gelişiminden sorumlu olan Karadağ Eğitim Hizmetleri Müdürlüğüne ofis mobilyası desteği sağladı. Teslim törenine Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi Barış Kalkavan da (sol 2) katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Karadağ'da eğitim politikalarının oluşturulmasından ve öğretmenlerin mesleki gelişiminden sorumlu olan Karadağ Eğitim Hizmetleri Müdürlüğüne ofis mobilyası desteği sağladı. Teslim törenine Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi Barış Kalkavan da (sol 2) katıldı.