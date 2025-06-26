TİKA, Kenya'da Hasat Sonrası Kayıpları Azaltmak İçin Merkez Kurdu

TİKA'dan Kenya'da Önemli Tarım Projesi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kenya'nın Muranga eyaletinde, hasat sonrası kayıpları azaltmak amacıyla yeni bir "Hasat Sonrası İşleme Merkezi" kurdu. Bu önemli adım, özellikle tarım sektöründe karşılaşılan kayıpların önüne geçilmesi hedefiyle gerçekleştirildi.

Merkez, Küçük Üreticilere Destek Olacak

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada belirtildiğine göre, Kenya Tarım ve Hayvancılık Araştırma Kuruluşu (KALRO) Bahçecilik Araştırma Enstitüsü (HRI) bünyesinde hayata geçirilen merkez, hasat sonrası kayıpların azaltılması noktasında kritik öneme sahip olacak. Açılışta konuşan Dr. Joseph Njuguna Kori, merkez sayesinde küçük üreticilerin kalite kontrol ve pazara hazırlık süreçlerinde önemli destekler alacağını vurguladı.

Eğitim ve Teknolojik Destek

Merkez, Kenya’nın farklı bölgelerinden çiftçilere ve tarım uzmanlarına eğitim alanı sunacak. Dr. Kori, merkez sayesinde üretilen kırsal gıda ürünlerinin dilimlenmesi, olgunluk ölçme ve kalite kontrol süreçlerine destek sağlanacağını belirtti. Bu sayede, çiftçilerin ürünlerini zararına satma zorunluluğu kalmayacak.

Çevre Dostu Teknolojilerle Yenilikçi Çözümler

TİKA'nın kurduğu Hasat Sonrası İşleme Merkezi, çevre dostu ve yenilikçi teknolojilerle çiftçilerin ürünlerini bozulmadan saklayabilmeleri ve katma değerli hale getirebilmeleri için destek sunuyor. Merkezde, yerel malzemelerle uygulanabilir olan Sıfır Enerji Soğutma Çemberi (ZECC) sisteminin tanıtımı yapıldı. Ayrıca, üreticilerin ürünlerini güneş enerjisiyle kurutmalarına imkân tanıyan açık alanda bir kurutma serası kuruldu.

Yeni Meyve Suyu Markası Geliştirildi

Kurulan soğuk oda ve meyve suyu üretim ile pastörizasyon ekipmanları sayesinde, KALRO bünyesinde marketlerde satılabilecek yeni bir meyve suyu markası oluşturuldu. Böylece, hem üreticiler hem de tüketiciler için yeni fırsatlar sunulmuş oldu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kenya'nın Muranga eyaletinde kayıpları azaltmak amacıyla "Hasat Sonrası İşleme Merkezi" kurdu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kenya'nın Muranga eyaletinde kayıpları azaltmak amacıyla "Hasat Sonrası İşleme Merkezi" kurdu.