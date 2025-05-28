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TİKA, Kırgızistan'da Modern Balık Üretim Tesisi Kurdu

TİKA, Kırgızistan'da modern Balık Üretim Tesisi kurarak bölgenin balıkçılık sektörüne önemli bir katkıda bulundu.

Yayın Tarihi: 28.05.2025 21:41
Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 21:41
TİKA, Kırgızistan'da Modern Balık Üretim Tesisi Kurdu

TİKA'dan Kırgızistan'da Tarıma Yeni Bir Soluk

Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı (TİKA), Kırgızistan'ın güneyindeki Oş Bölgesi'nde, Özgen şehrinde modern bir Balık Üretim Tesisi kurdu. Bu girişim, yerel balıkçılık sektörünün gelişiminde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Projenin Arka Planı

Kırgızistan Sulama Kaynakları, Tarım ve Dönüşüm Sanayisi Bakanlığı'nın Balıkçılık Departmanı, TİKA Bişkek Program Koordinatörlüğü'nden destek talebinde bulunmuştu. Bu talep doğrultusunda, tesisin yer aldığı 171,1 hektar alanda toplam 64 gölet bulunuyor.

Üretim Kapasitesi ve Teknolojik Altyapı

Özgen Balık Çiftliği'nde kurulan tesis, yıllık 15 ila 25 milyon balık yavrusu üretim kapasitesine sahip. Tesis, balık yemi üretim makinesi ve üretim zincirinde gerekli diğer ekipmanlarla donatılmıştır.

Tören ve Teşekkürler

Tesisin teslim töreninde, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Bakıt Torobayev, Oş Bölge Valisi Elçibek Cantayev, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem ve diğer yetkililer yer aldı. Torobayev, bu projenin uluslararası iş birliğinin bir sonucu olduğunu vurgulayarak, balık üretim merkezinin ayrıca bir eğitim merkezi olarak kullanılacağını belirtti. Kendisi, TİKA'ya ve projede emeği geçen tüm taraflara teşekkürlerini iletti.

TİKA'nın Rolü ve Türkiye'nin Desteği

TİKA Bişkek Program Koordinatörü Mehmet Bodur, bu projenin yalnızca bir altyapı yatırımı değil, aynı zamanda gıda güvenliği ve bölgesel kalkınma açısından önemli bir stratejik adım olduğunu ifade etti.

Bölgedeki Balıkçılık Potansiyeli

Kurduğu tesisin, Kırgızistan'da havyar balığı ithalatının azalmasına katkıda bulunacağını belirten Torobayev, bu tesis ile ülkenin yavru balık ihtiyacının karşılanacağını ve balıkların temiz sularda yetiştirilmesinin, Kırgız balığını bir marka haline getireceğini ifade etti.

Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı (TİKA), Kırgızistan'ın güneyindeki Oş Bölgesi'ndeki Özgen...

Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı (TİKA), Kırgızistan'ın güneyindeki Oş Bölgesi'ndeki Özgen şehrinde modern Balık Üretim Tesisi kurdu.

Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı (TİKA), Kırgızistan'ın güneyindeki Oş Bölgesi'ndeki Özgen...

Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı (TİKA), Kırgızistan'ın güneyindeki Oş Bölgesi'ndeki Özgen şehrinde modern Balık Üretim Tesisi kurdu.

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