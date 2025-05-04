TİKA Kuzey Makedonya'da Seracılık ve Tarım Desteğini Artırdı

TİKA, Kuzey Makedonya'da Tarımsal Üretimi Destekliyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kuzey Makedonya'da sürdürülebilir tarımsal üretim projeleri çerçevesinde seracılık ekipmanları ve tarımsal makine desteği sağladı.

TİKA tarafından gerçekleştirilen bu proje ile Kuzey Makedonya'daki 140 aile için seracılık malzemeleri ve 1000 çiftçi için tarımsal makineler, Vasilevo'da düzenlenen törenle teslim edildi.

Törene Önemli İsimler Katıldı

Törene, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Vasilevo Belediye Başkanı Slave Andonov, Kuzey Makedonyalı Türk milletvekilleri ve siyasiler, TİKA Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik, Türkiye'den çeşitli kuruluşların temsilcileri, yerel Türk ve diğer kurumların temsilcileri ile yöre halkı katılım sağladı.

Büyükelçi Ulusoy, burada yaptığı konuşmada, destek sayesinde çiftçilerin iklim koşullarından bağımsız olarak yıl boyunca sebzecilik faaliyetleri gerçekleştirebileceklerini vurguladı. Ulusoy, "Türkiye olarak bağımsızlığından bugüne Kuzey Makedonya'nın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

28 Proje ile 14 Bin İnsana Dokundu

TİKA Başkan Yardımcısı Çevik, tarım alanında Balkanlar'da gerçekleştirdikleri 215 projeden 28'inin Kuzey Makedonya'da bulunduğunu belirterek, bu projelerin kadın ve gençlerin istihdamı açısından önemli olduğunu ifade etti. Çevik, "Bu projelerle yaklaşık 14 bin insanın hayatına dokunduk" dedi.

Belediye Başkanı Andonov ise çok kültürlülüğü destekleyen bir yaşam alanı oluşturduklarını belirterek, TİKA'nın sağladığı doğrudan yardımların çiftçilere büyük katkı sağlayacağını kaydetti.

Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) Başkanı Tahsin İbrahim de projenin sadece kalkınma değil, aynı zamanda gönüllere dokunan bir bağlılık gösterdiğini vurguladı.

Yardım alan çiftçilerden Muharrem Hasip ve Helal Veyselovski, TİKA ve Türkiye'ye teşekkür ederek bu desteklerin kendilerine sunduğu fırsatları dile getirdiler.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kuzey Makedonya'da sürdürülebilir tarımsal üretim projeleri kapsamında, seracılık ekipmanları ve tarımsal makine desteği sağladı. TİKA tarafından Kuzey Makedonya'daki 140 aile için seracılık malzemesi ile 1000 tarımcının kullanımı için sağlanan tarımsal makineler, Vasilevo'da düzenlenen törenle teslim edildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kuzey Makedonya'da sürdürülebilir tarımsal üretim projeleri kapsamında, seracılık ekipmanları ve tarımsal makine desteği sağladı. TİKA tarafından Kuzey Makedonya'daki 140 aile için seracılık malzemesi ile 1000 tarımcının kullanımı için sağlanan tarımsal makineler, Vasilevo'da düzenlenen törenle teslim edildi.