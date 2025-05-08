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TİKA, Lenkeran'daki Sağlık Durumu Kısıtlı Çocuklara Halı Saha Desteği Sağladı

TİKA, Lenkeran'daki sağlık durumu kısıtlı çocuklara halı saha kazandırarak onların yüzünü güldürdü.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 16:27
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 17:30
TİKA, Lenkeran'daki Sağlık Durumu Kısıtlı Çocuklara Halı Saha Desteği Sağladı

TİKA'dan Lenkeran'a Halı Saha Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Azerbaycan'ın Lenkeran ilinde sağlık durumu kısıtlı çocukların eğitim gördüğü yatılı okula halı saha kazandırdı. Okul bahçesinde gerçekleştirilen açılış töreni birçok önemli ismin katılımıyla yapıldı.

Önemli İsimler Açılışta Bir Araya Geldi

Açılış törenine Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Prof. Dr. Birol Akgün, Lenkeran Valisi Taleh Garaşov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği müşavirleri ve yerel yetkililer katıldı. Törende, çocuklar katılımcıları şarkılarla karşıladı ve halı sahada ilk maçlarını yapma fırsatı buldu.

TİKA'nın Projeleri ve Etkisi

TİKA Bakü Program Koordinatörü Hayrettin Özçelik, açılışta yaptığı konuşmada TİKA'nın Azerbaycan'da yılda yaklaşık 100 proje yürüttüğünü belirterek, "Yaptığımız en anlamlı projelerden biri, sağlık durumu kısıtlı çocuklar için gerçekleştirdiğimiz halı saha oldu. Çocukların gözlerindeki sevinç ve mutluluğu görmek bizleri son derece memnun etti." dedi.

Tarım Ekipman Desteği de Sağlandı

Aynı gün, TİKA ayrıca Azerbaycan Tarım Bakanlığına bağlı Sebzecilik Bilimsel Araştırmalar Enstitüsü Lenkeran İstasyonu'na tarım makineleri ve ekipmanları hibe etti. Özçelik, Lerik ve Lenkeran bölgesinde meşhur olan mor patatesin yetiştiriciliği ve tohum üretimi için gerekli ekipmanların temin edildiğini ve bunun çiftçilere ekonomik gelir sağlama potansiyeli taşıdığını kaydetti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Azerbaycan'ın Lenkeran ilinde, sağlık...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Azerbaycan'ın Lenkeran ilinde, sağlık durumu kısıtlı çocukların eğitim gördüğü yatılı okula halı saha kazandırdı. Okul bahçesinde düzenlenen açılış törenine Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün (ortada), Lenkeran Valisi Taleh Garaşov (sol 4), Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği müşavirleri ile yerel yetkililer katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Azerbaycan'ın Lenkeran ilinde, sağlık...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Azerbaycan'ın Lenkeran ilinde, sağlık durumu kısıtlı çocukların eğitim gördüğü yatılı okula halı saha kazandırdı. Okul bahçesinde düzenlenen açılış törenine Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün (ortada), Lenkeran Valisi Taleh Garaşov (sol 4), Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği müşavirleri ile yerel yetkililer katıldı.

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