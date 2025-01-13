TİKA, Moğolistan Dışişleri'nin Diplomatik Belgelerini Dijitalleştiriyor

TİKA, Moğolistan Dışişleri Bakanlığı'nın diplomatik belgelerini dijital ortama aktararak tarihi belgelerin korunmasına katkı sağlıyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 13:54
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 13:56
TİKA, Moğolistan Dışişleri'nin Diplomatik Belgelerini Dijitalleştiriyor

TİKA'dan Önemli Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Moğolistan Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Arşivler Müdürlüğü'ne önemli bir destek sunarak, tarihi belgelerin dijitalleştirilmesini sağlıyor.

Proje Kapsamında Neler Yapılacak?

TİKA'nın yaptığı yazılı açıklamaya göre, Moğolistan Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Arşivler Müdürlüğü, TİKA’nın sağladığı yüksek kapasiteli tarayıcılar ve bilgisayarlarla dijital ortama aktarım sürecini başlatıyor. Bu proje kapsamında, Moğolistan dışişleri tarihine ait 70 bin kağıt bazlı diplomatik belgenin dijitalleştirilmesi hedefleniyor.

Amacımız Kamu Hizmetini İyileştirmek

Bu dijitalleştirme projesi ile Moğolistan'ın yüzlerce yıllık diplomatik hafızasının korunması ve kamu hizmetinin verimliliği ile etkinliğinin artırılması amaçlanıyor.

Moğolistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Teşekkür

Moğolistan Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Arşivler Müdürü Gaadarmaa Ulziibat, belgelerin güvenli bir ortamda saklanmasının önemine dikkat çekerek, "TİKA’nın sağladığı destekle, diplomatlar, araştırmacılar, bilim insanları, öğrenciler ve vatandaşlar için açık kaynak olacak tarihi materyaller dijital ortamda muhafaza edilebilecek. Verilen bu destekten dolayı Türk halkına ve TİKA’ya teşekkür ederiz," şeklinde konuştu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Moğolistan Dışişleri Bakanlığı Diplomatik...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Moğolistan Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Arşivler Müdürlüğü belgelerinin dijital ortama aktarılmasına destek sağladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Moğolistan Dışişleri Bakanlığı Diplomatik...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Moğolistan Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Arşivler Müdürlüğü belgelerinin dijital ortama aktarılmasına destek sağladı.

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