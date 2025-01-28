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TİKA, Moldova'nın Güvenlik Eğitim Altyapısını Güçlendiriyor

TİKA, Moldova güvenlik kurumlarının eğitim kapasitesini artıran projelerle Moldova'ya destek olmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 23:54
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 00:17
TİKA, Moldova'nın Güvenlik Eğitim Altyapısını Güçlendiriyor

TİKA'nın Destek Projeleri Devam Ediyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Moldova'nın güvenlik kurumlarının eğitim kapasitelerinin artırılması amacıyla önemli projelere imza atmaya devam ediyor.

Mihai Eminescu Eğitim Merkezi'nin Açılışı

TİKA, Moldova Devlet Güvenlik ve Koruma Servisi'nin (SPPS) "Mihai Eminescu" Eğitim Merkezi'nin kurulmasına destek sundu. Bu proje kapsamındaki eğitim merkezinde bir pentatlon sahası, tırmanma kulesi ve futbol, voleybol, basketbol gibi spor etkinlikleri için çeşitli alanlar oluşturuldu.

Vali ve Büyükelçilerin Katıldığı Tören

Projenin tamamlanması dolayısıyla düzenlenen törene Moldova Başbakanı Dorin Recean, Türkiye'nin Kişinev Büyükelçisi Uygar Mustafa Sertel, TİKA Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik, TİKA Kişinev Program Koordinatörü Tarık Mete, SPPS Müdürü Vasile Popa ve çok sayıda davetli katıldı.

Başbakan Recean'ın Açıklamaları

Başbakan Recean, burada yaptığı konuşmada, SPPS'nin 33 yıldır özveriyle bölgesel güvenliğin sağlanması için çalıştığını vurgulayarak, bu tür projelerin güvenlik alanındaki önemi üzerinde durdu.

TİKA Başkan Yardımcısı Çevik'ten Değerlendirme

TİKA Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik, Türkiye'nin kalkınma yardımları ve teknik işbirliği ile ulusal ve kültürel değerlere yönelik çalışmalar yaptığını belirtti. Çevik, "Türkiye, TİKA aracılığıyla kriz bölgelerine insani yardım yaparken, bu tür teknik işbirliği projeleriyle bölgesel ve küresel barış ile istikrara katkı sağlıyor" dedi.

Törenin Sonunda Tatbikat Gösterisi

Tören, SPPS'ye bağlı özel harekat biriminin açık havada düzenlediği tatbikat gösterisi ile sona erdi. 1992 yılında kurulan SPPS, Moldova'nın üst düzey yöneticileri ve misafirlerinin güvenliğini sağlamakta kritik bir rol üstleniyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Moldova Devlet Güvenlik ve Koruma...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Moldova Devlet Güvenlik ve Koruma Servisi'nin (SPPS) "Mihai Eminescu" Eğitim Merkezi’nin kurulmasına destek sağladı. Proje kapsamında, eğitim merkezinde pentatlon sahası kuruldu, tırmanma kulesi ile futbol, voleybol ve basketbol için kullanılacak spor alanı oluşturuldu. Moldova Başbakanı Dorin Recean (sağda) ve TİKA Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik (sağ 2) açılış törenine katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Moldova Devlet Güvenlik ve Koruma...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Moldova Devlet Güvenlik ve Koruma Servisi'nin (SPPS) "Mihai Eminescu" Eğitim Merkezi’nin kurulmasına destek sağladı. Proje kapsamında, eğitim merkezinde pentatlon sahası kuruldu, tırmanma kulesi ile futbol, voleybol ve basketbol için kullanılacak spor alanı oluşturuldu. Moldova Başbakanı Dorin Recean (sağda) ve TİKA Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik (sağ 2) açılış törenine katıldı.

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