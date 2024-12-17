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TİKA, Nijer'deki Kadın Üreticilere Destek Sağlıyor

TİKA, Nijer'in Niamey kentinde kadın üreticiler için yeni bir atölye kurarak endüstriyel üretim süreçlerine katılımlarını destekliyor.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 20:40
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 20:40
TİKA, Nijer'deki Kadın Üreticilere Destek Sağlıyor

TİKA'dan Kadın Üreticilere Yeni Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Nijer'in başkenti Niamey'de, Nayaba Kadın İmalatçılar Birliği iş birliğinde yeni bir bölgesel ambalajlama ve üretim atölyesi kurdu.

TİKA'nın yaptığı açıklamaya göre, bu atölye, Nijer'deki kadın üreticilerin endüstriyel üretim süreçlerine dahil edilmesi amacıyla hayata geçirildi. Atölyenin açılış töreninde, Türkiye Cumhuriyeti Niamey Büyükelçiliği 3. Katibi Can Onat Atış, TİKA Niamey Koordinatörü Tanju Polat, Nayaba Kadın İmalatçılar Birliği Başkanı Rabi Arzika ve birçok Nijerli kadın üretici yer aldı.

Açılışta Yapılan Konuşmalar

Açılışta konuşan Rabi Arzika, TİKA'nın sağladığı destekle üretim kapasitelerinin önemli ölçüde arttığını belirtti. Arzika, "TİKA desteğiyle günlük 50 litre olan fıstık yağı üretim kapasitemiz saatte 60 litreye yükseldi. Bu destekten dolayı Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk halkına teşekkürlerimizi sunuyoruz," dedi.

Atölyeden Kimler Faydalanacak?

Kurulan atölye, Nayaba Kadın İmalatçılar Birliği'nin 63 üyesinin yanı sıra, Niamey genelinde faaliyet gösteren yüzlerce kadın üreticiye hizmet edecek. Bu atölye sayesinde kadın üreticiler, ürünlerini daha hızlı ve standartlara uygun bir şekilde işleme, ambalajlama ve etiketleme imkanı bulacaklar.

Projenin Amacı

Bu proje, tarımsal imalat ve paketleme alanında yaşanan zaman ve emek kaybını azaltarak pazar kayıplarını önlemeyi hedefliyor.

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