TİKA'nın Desteğiyle Kolombiya'da 550 Öğrenciye Modern Eğitim İmkanları Sağlandı

TİKA, Kolombiya'da Eğitimde Dönüşüm Sağladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kolombiya'nın Buenaventura kentinde, Atanasio Girardot Eğitim Kurumu'nda 20 yılı aşkın süredir değişmeyen eğitim ekipmanlarını modernize etti.

Projenin Detayları

TİKA'nın, Kolombiya Milli Eğitim Bakanlığı ve Kolombiya Devlet Başkanlığı Uluslararası İşbirliği Ajansı (APC) ile birlikte gerçekleştirdiği proje kapsamında, eğitim kurumunun merkez kampüsüne sıralar, öğretmen masaları, dolaplar ve yazı tahtaları gibi güncel eğitim mobilyaları sağlandı.

Törene Katılım

Uygulanan projeyle ilgili yapılan açılış törenine, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Gloria Mercedes Carrasco, APC-Colombia İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Yair Alexander Valderrama Parra, Buenaventura Eğitim Sekreteri Joaquin Orobio Bastidas ve Atanasio Girardot Eğitim Kurumu Müdürü Olga Maria Riascos katıldı.

Destek Çalışmasının Önemi

Bakan Yardımcısı Carrasco, yaptığı konuşmada, "TİKA’nın bölgelerimiz ve öğrencilerimiz için yürüttüğü destek çalışması, sadece bir mobilya teslimi değil, aynı zamanda dayanışmanın, umudun ve kardeşliğin güçlü bir sembolüdür." dedi.

Buenaventura Eğitim Sekreteri Bastidas da, bu projenin uluslararası işbirliğinin olumlu sonuçlar doğurduğunu vurgulayarak Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkür etti.

Eğitimin Ötesinde Bir Katkı

Parra, projenin ülkeler arasındaki kardeşliği yansıttığını ve eğitim aracılığıyla toplumsal dönüşüm sağlamayı hedeflediğini belirtti. Bu projeyle birlikte 550 öğrencinin eğitim gördüğü okulun tüm sınıfları modern ve ergonomik mobilyalarla donatıldı.

Barışa ve Toplumsal Birliğe Destek

Buenaventura, illegal faaliyetlerin ve şiddetin yoğun olarak yaşandığı bir bölge olma özelliğine sahip. TİKA'nın bu projesi, eğitim aracılığıyla barış ve toplumsal dönüşüm sağlama amacını taşıyor. Gençleri yasa dışı durumlardan uzak tutarak sosyal uyumu güçlendirmeyi, böylece toplumun geleceğine pozitif bir katkı sağlamayı hedefliyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kolombiya'nın Buenaventura kentinde yer alan ve 20 yılı aşkın süredir aynı ekipmanları kullanan Atanasio Girardot Eğitim Kurumunda sınıf mobilyalarını yenileyerek eğitim ortamını iyileştirdi. Kolombiya Milli Eğitim Bakanlığı ve Kolombiya Devlet Başkanlığı Uluslararası İşbirliği Ajansı (APC) işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, Atanasio Girardot Eğitim Kurumu merkez kampüsüne öğrenci sıraları, öğretmen masaları, dolaplar, yazı tahtaları gibi okul mobilyaları temin edildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kolombiya'nın Buenaventura kentinde yer alan ve 20 yılı aşkın süredir aynı ekipmanları kullanan Atanasio Girardot Eğitim Kurumunda sınıf mobilyalarını yenileyerek eğitim ortamını iyileştirdi. Kolombiya Milli Eğitim Bakanlığı ve Kolombiya Devlet Başkanlığı Uluslararası İşbirliği Ajansı (APC) işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, Atanasio Girardot Eğitim Kurumu merkez kampüsüne öğrenci sıraları, öğretmen masaları, dolaplar, yazı tahtaları gibi okul mobilyaları temin edildi.