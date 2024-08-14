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TİKA'nın Filistin'deki Çocuklara Sportif Destek Projesi

TİKA, Filistin'de dezavantajlı 900 çocuğa ücretsiz futbol ve basketbol eğitimi sunuyor.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 15:59
TİKA'nın Filistin'deki Çocuklara Sportif Destek Projesi

TİKA'nın Filistin'de Spora Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Filistin'de gerçekleştirdiği yeni projeyle 900 öğrenciye ücretsiz spor eğitimi vermiştir. Bu proje, Filistin Çocukları Spora Teşvik Derneği (PACES) işbirliği ile hayata geçirilmiştir.

Projenin Amaçları ve Uygulama Alanları

Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde bulunan yerel spor kulüpleri aracılığıyla yapılan bu eğitimler, sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı 900 çocuğa yöneliktir. TİKA, projeye destek sağlamak amacıyla gerekli spor malzemelerini temin etmiştir.

Çocukların Gelişimine Katkı

Eğitimlerle, çocukların sağlıklı boş vakit değerlendirmesi, fiziksel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi, kötü alışkanlıklardan uzak durmaları hedeflenmektedir.

PACES'in Rolü

PACES, 2006 yılında kurulduğundan bu yana, Filistin, Ürdün ve Lübnan’daki mülteci kamplarında ve yoksul bölgelerde yaşayan 8-16 yaş arasındaki çocuklara spor programları sunmaktadır. Şu ana kadar 30 binden fazla çocuğa ulaşmayı başarmıştır.

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