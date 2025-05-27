DOLAR
39,03 -0,05%
EURO
44,28 0,49%
ALTIN
4.138,63 1,14%
BITCOIN
4.299.358,26 -0,6%

TİKA'nın Priştine Özel Eğitim Merkezine Eğitim Desteği

TİKA, Priştine Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezine dört günlük eğitim programı başlattı. Eğitmenlerin bilgi ve becerilerini artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 18:48
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 18:48
TİKA'nın Priştine Özel Eğitim Merkezine Eğitim Desteği

TİKA'dan Priştine Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezine Eğitim Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kosova’nın başkenti Priştine’deki Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde görevli eğitmen ve terapistlerin bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla dört günlük kapsamlı bir eğitim programı başlattı.

TİKA’dan yapılan açıklamada, bu eğitim Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı (SOBE) işbirliğiyle gerçekleştirileceği belirtildi. Eğitimde, özel gereksinimli bireylerin tanılanması, bireyselleştirilmiş eğitim planlarının hazırlanması, davranış yönetimi yöntemleri ve aile destek süreçleri gibi önemli konular üzerinde durulacak.

Eğitim Programının Detayları

Dört gün sürecek olan bu eğitim programı, Priştine’deki Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde görevli eğitmen ve terapistlerin uzmanlıklarının geliştirilmesini amaçlıyor. Eğitimin başlangıcı dolayısıyla düzenlenen törende, TİKA Kosova Koordinatörü Fulya Aslan önemli açıklamalarda bulundu. Aslan, TİKA olarak söz konusu merkezi inşa ettiklerini ve bilgilendirme ile deneyim paylaşımlarıyla merkezi sürekli desteklemeyi hedeflediklerini belirtti.

Aslan, “Eğitmenlerin yetkinliklerini artırarak merkezi sunduğumuz hizmetlerin kalitesini yükseltmeyi amaçlıyoruz. Kosova’daki özel eğitim alanına sağladığımız katkının yalnızca yerel düzeyde kalmayıp, tüm Balkanlar’da örnek bir model oluşturmasını umuyoruz.” ifadesini kullandı.

SOBE Vakfı'nın Katkıları

SOBE Vakfı Eğitim Direktörü Alperen Sağdıç ise vakfın, özel gereksinimli çocukların ihtiyaç duyduğu her yerde onlarla beraber olmaya devam ettiklerini aktardı. Sağdıç, “Kosova’da TİKA iş birliğiyle başlattığımız projede, olağanüstü fiziki imkanlara sahip örnek bir merkezle karşılaştık. Bu merkez TİKA tarafından yalnızca desteklenmemiş, baştan sona inşa edilip donatılmıştır.” dedi.

Sağdıç, “En iyi fiziki altyapının dahi nitelikli uzman kadrolar olmadan eksik kalacağını” belirterek, merkeze bilgi ve deneyim paylaşımının yanı sıra yenilikçi eğitim araçlarıyla da katkı sağlamaya çalıştıklarını vurguladı.

TİKA’nın Kosova’nın başkenti Priştine’de inşa ettiği Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, ülkenin en büyük ve en donanımlı eğitim merkezi olarak dikkat çekiyor. Otizm Derneği ve Kosova Down Sendromu Derneği tarafından bu merkezde yaklaşık 250 otizmli ve down sendromlu bireye eğitim verilmekte.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kosova’nın başkenti Priştine’deki Özel...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kosova’nın başkenti Priştine’deki Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde görevli eğitmen ile terapistlerin bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla dört günlük teorik ve uygulamalı eğitim programı başlattı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kosova’nın başkenti Priştine’deki Özel...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kosova’nın başkenti Priştine’deki Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde görevli eğitmen ile terapistlerin bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla dört günlük teorik ve uygulamalı eğitim programı başlattı.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Yeni Fikirtepe Projesi: 60 Ay Vade, %0,69 Faizle Ev Sahibi Olma Fırsatı

27 Mayıs'ta Sigara Fiyatlarına Şok Zam: JTİ Grubu Uçuşa Geçiyor!

2025 Kurban Bayramı'nda Emeklilere 4.000 TL İkramiye!

İstanbullulara Müjde: Beylikdüzü'nde Kentsel Dönüşüm Projesi Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Ağabeyi Tarafından Vurulan Kişi Ağır Yaralandı
2
Azerbaycan ve Pakistan Liderlerinden Tarihi Görüşme
3
Emine Erdoğan: Türk Mutfağı Dünyada Bir Cazibe Merkezi
4
Bakan Yardımcısı Yelkenci, Kırşehir'de Tarih Konferansına Katıldı
5
Şanlıurfa'da Sulama Kanalında Kaybolan Çocuk İçin Arama Çalışmalarına Ara Verildi
6
TDV'nin Roman Yarışmasında Ödüller Sahiplerini Buldu
7
Azerbaycan'da Türk Mutfağı Haftası Çerçevesinde Klasik Tatlar Tanıtıldı

65 Yaş Üstü İçin YADES 2025 Projesi Başvuruları Başladı!

Manisa'da Yunusemre Belediyesi'nden Arıcılara Destek

Antalya'ya Şiddetli Yağış Uyarısı: 3 Gün Sürecek

THY'den Yüzde 80 İndirim Fırsatı! 5 Gün Sürecek Kampanya

2025 Kurban Bayramı'nda Emeklilere 4.000 TL İkramiye!

Ankara'da Yangın Önlemleri: 10 Haziran'dan İtibaren Yasaklar Başlıyor

İzmir Büyükşehir'den Bayramda 1.000 TL Nakit ve Gıda Desteği!

27 Mayıs'ta Sigara Fiyatlarına Şok Zam: JTİ Grubu Uçuşa Geçiyor!

İstanbul'da Yeni Fikirtepe Projesi: 60 Ay Vade, %0,69 Faizle Ev Sahibi Olma Fırsatı

İstanbullulara Müjde: Beylikdüzü'nde Kentsel Dönüşüm Projesi Başladı

Kayseri'de Yatırım Fırsatı: Kocasinan İhalesiyle Altın Değerinde Arsalar Satışta

İSTANBUL'DA DARPHANE'DEN 24 MEMUR ALIMI FIRSATI!