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TİKA, Pakistan'daki Tarım Üniversitesine Sera Desteği Sağladı

TİKA, Pakistan'ın Sindh Tarım Üniversitesi'ne modern bir sera kurarak tarım eğitimine destek verdi.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 17:19
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 17:19
TİKA, Pakistan'daki Tarım Üniversitesine Sera Desteği Sağladı

TİKA'dan Pakistan'a Tarım Eğitimi İçin Sera Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan'ın tarım alanındaki en köklü eğitim kurumu olan Sindh Tarım Üniversitesi için Tandojam bölgesinde modern teknoloji ile donatılmış ve güneş enerjisi sistemiyle desteklenen bir sera kurdu.

Elektronik sistemle çalışan bu eğitim ve kontrol amaçlı sera, üniversitenin akademik çalışmalarının yanı sıra kamusal tarım faaliyetleri için de önemli bir katkı sağlayacak. TİKA'nın İslamabad Ofisi tarafından yapılan açıklamada, seranın açılış törenine TİKA yetkilileri ve birçok davetlinin katıldığı bilgisi verildi.

TİKA'nın Tarım Projeleri Hız Kazanıyor

TİKA Doğu ve Güney Asya, Pasifik ve Latin Amerika Daire Başkanı Dursun Ali Yaşacan, konuşmasında kuruluşun dünyada olduğu gibi Pakistan'da da önem taşıyan tarım projelerine imza attığını belirtti. Yaşacan, Pakistan'ın en köklü kurumuna modern bir sera kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Türkiye'nin Tarım Tecrübesinden Faydalanma Vurgusu

Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Fateh Marri, TİKA ile 2022'de başlayan işbirliğinin bu modern sera projesiyle taçlanmasından gurur duyduğunu söyledi. Türkiye'nin tarım alanındaki tecrübelerinden yararlanmak istediklerini dile getirerek, bu destek için TİKA ve Türkiye'ye teşekkür etti.

Açılış töreninin ardından, TİKA ve üniversite yetkilileri bir araya gelerek seranın açılışını gerçekleştirdi. TİKA ve Sindh Tarım Üniversitesi, daha önce de çeşitli projeleri başarıyla hayata geçirmişti. 2022'de Pakistan'da yaşanan sel felaketinin ardından çiftçilere buğday tohumu, 2023'te ise Karaçi'deki kadınlara evde tarım setleri dağıtılmıştı.

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