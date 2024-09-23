TİKA, Romanya'daki Sel Felaketine Destek Oldu

TİKA, Romanya'daki Sel Felaketine Acil Yardım Gönderdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Romanya'nın Galați bölgesinde meydana gelen sel felaketinin ardından acil yardım çalışmaları başlattı. Bu kapsamda, birçok ailenin gıda ve hijyen temel ihtiyaçları için hazırlanan 800 yardım paketi, bölgedeki mağdurlara ulaştırıldı.

Yardım Paketlerinin Dağıtımı

TİKA'nın yaptığı yazılı açıklamada, sel felaketi sonrası 400 aile için oluşturulan bu yardım paketlerinin, kriz bölgesine kısa sürede taşındığı belirtildi. Dağıtım sürecine Türkiye'nin Köstence Başkonsolosu Ozan Çakır, TİKA Romanya Koordinatörü Salih Yürç ve Slobozia Conachi Belediye Başkanı Emil Dragomir de katıldı.

Ekstra Destek Gelişmeleri

Ayrıca, 31 Ağustos'ta Amzacea kasabasında yaşanan ve 60 hane üzerinde yıkıcı etki yaratan sel felaketinin ardından, TİKA 15 ailenin acil ihtiyaçları için beyaz eşya, mobilya, yatak ve inşaat malzemeleri gönderme planladığını duyurdu.

Romanya’nın doğusunda 15 Eylül'de gerçekleşen sel felaketi sonucu 7 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 7 bin evin zarar gördüğü ve 20 bin kişinin evsiz kaldığı bilgisi paylaşıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Romanya'nın Galati şehrinde sel felaketinden etkilenen ailelere gıda ve hijyen kolisi desteğinde bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Romanya'nın Galati şehrinde sel felaketinden etkilenen ailelere gıda ve hijyen kolisi desteğinde bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Romanya'nın Galati şehrinde sel felaketinden etkilenen ailelere gıda ve hijyen kolisi desteğinde bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Romanya'nın Galati şehrinde sel felaketinden etkilenen ailelere gıda ve hijyen kolisi desteğinde bulundu.