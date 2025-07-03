TİKA Şam'da Siber Güvenlik Eğitimi Düzenledi

Şam'da Siber Güvenlik Eğitimine Yoğun İlgi

Suriye'nin başkenti Şam'da, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Multi-Aid Programs (MAPS) işbirliğiyle düzenlenen temel siber güvenlik eğitimi, mezuniyet töreniyle sonlandı.

Dünya Genelinde Artan Siber Güvenlik İhtiyacı

Siber güvenlik, dünya genelindeki gelişmelerle birlikte önemi giderek artan bir alan olarak öne çıkıyor. Bu kapsamda TİKA ve MAPS tarafından Şam Üniversitesi'nde gerçekleştirilen temel düzeydeki eğitim, katılımcılar arasında büyük ilgi gördü.

Eğitime, üniversiteden 60 akademisyen ve öğrenci ile Suriye'deki çeşitli bakanlıklarda görevli bilgi işlem personeli katıldı. Eğitim, 28 Haziran - 3 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilirken, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi'nden seçkin uzmanlar tarafından verilmiştir.

Mezuniyet Töreni ve Katılımcıların Başarıları

Mezuniyet törenine Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Musa Budak, Askeri Ataşe Yarbay Hasan Göz, TİKA Şam Koordinatörü Bilal Özdan, MAPS ve İletişim Bakanlığından temsilciler ile eğitmenler katıldı. Törende, programı başarıyla tamamlayan öğrencilere mezuniyet belgeleri takdim edildi.

Siber Güvenlik Kapasitesinin Artırılması Hedefi

TİKA Şam Koordinatörü Bilal Özdan, eğitimin önemine vurgu yaparak, siber güvenliğin savaşların görünmeyen cephesi olduğunu belirtti. Dost ve kardeş ülkelere yönelik işbirliğini güçlendirmek amacıyla böyle bir eğitim süreci başlattıklarını aktaran Özdan, "Amacımız Türkiye'nin yazılım ve donanım alanındaki tecrübelerimizi paylaşmak ve Suriye'nin siber güvenlik kapasitesini artırmaktır," dedi.

Eğitimi başarılı bir şekilde tamamlayan İbrahim Şaker, eğitimin içerik bakımından oldukça zengin olduğunu belirtti. İlk aşamada ağ sistemlerinin temellerinden başlayarak, aşamalı bir şekilde etik hackleme dersine geçtiklerini ifade etti. Şaker, bu süreçte kamu kurumları ve özel sektörlerde güvenlik açıklarının nasıl kapatılabileceğini öğrendiklerini vurguladı.

Suriye'nin başkenti Şam'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Multi-Aid Programs (MAPS) işbirliğiyle verilen temel siber güvenlik eğitimini tamamlayanlar için mezuniyet töreni düzenlendi. Eğitime, üniversiteden 60 akademisyen ve öğrenci ile Suriye'deki çeşitli bakanlıklarda görevli bilgi işlem personeli katıldı.

Suriye'nin başkenti Şam'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Multi-Aid Programs (MAPS) işbirliğiyle verilen temel siber güvenlik eğitimini tamamlayanlar için mezuniyet töreni düzenlendi. Eğitime, üniversiteden 60 akademisyen ve öğrenci ile Suriye'deki çeşitli bakanlıklarda görevli bilgi işlem personeli katıldı.