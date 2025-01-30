TİKA, Senegal'deki Yetimhanenin Şartlarını Yenileyerek Kapasitesini Artırdı

TİKA, Senegal’deki Ginddi Yetimhane’sini Yeniledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Senegal'in başkenti Dakar’da bulunan Ginddi Barınmaya Muhtaç Çocukları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde önemli iyileştirmeler gerçekleştirdi. Merkezin fiziki şartlarını artırmaya yönelik yürütülen projelerin ardından bir açılış töreni düzenlendi.

Açılış Törenine Yoğun İlgi

Açılış törenine Senegal Aile ve Dayanışma Bakanı Maimouna Dieye, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, TİKA Dakar Koordinatörü Fuat Canan ve yetimhanede kalan çocuklar katıldı. Bakan Dieye, TİKA'nın Ginddi için önemli bir projeye imza attığını belirterek, yetimhane için destek veren tüm yetkililere teşekkür etti.

Dieye, TİKA ile Aile ve Dayanışma Bakanlığı arasında memnuniyet verici bir işbirliği olduğunu vurguladı. Büyükelçi Nur Sağman ise, merkezde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. TIKA’nın, yağışlar sebebiyle yıkılan çevre duvarını yeniden inşa ettiğini, yatakhaneleri yenilediğini ve bahçeye bir oyun parkı kurduğunu ifade etti.

Yetimhanenin Fiziki Şartları Yenilendi

TİKA, proje kapsamında, yetimhanenin yağış nedeniyle yıkılan duvarını yeniden yaparak 65 metrelik yeni bir duvar inşa etti. Ayrıca, dört yatakhanenin iç, dış, tuvalet ve lavabolarını yenileyerek yaklaşık 90 çocuğun kaldığı yetimhanede yaşam koşullarını önemli ölçüde iyileştirdi.

Merlekenin mutfak ve iç-dış duvarları onarıldı, 2 adet fırın temin edildi. Bahçeye yerleştirilen mini çocuk parkı ile çocukların oyun alanları genişletildi. Ayrıca, 10 yeni ahşap ranza, 50 yatak, 100 nevresim takımı ve 30 battaniye tedarik edilerek, merkezdeki çocuklara daha iyi bir yaşam alanı sağlandı. Atıl durumdaki 20 ranza onarılarak merkezin barındırma kapasitesi artırıldı.

TİKA, 2019 yılında da Ginddi Yetimhanesi için çeşitli desteklerde bulunmuş ve açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından gerçekleştirmiştir. Bu yeni proje ile TİKA, Senegal’deki yardımlara bir yenisini daha eklemiş oldu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Senegal'de Ginddi Barınmaya Muhtaç Çocukları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde iyileştirme çalışmaları yaparak kurumun kapasitesinin artmasını sağladı. TİKA'nın başkent Dakar'da Senegal Aile ve Dayanışma Bakanlığına bağlı merkeze yönelik yürüttüğü projenin tamamlanmasının ardından açılış töreni yapıldı. Törene, Senegal Aile ve Dayanışma Bakanı Maimouna Dieye (sağda), Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman (sağ 2), TİKA Dakar Koordinatörü Fuat Canan (sağ 3), yetkililer ve yetimhanede kalan çocuklar katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Senegal'de Ginddi Barınmaya Muhtaç Çocukları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde iyileştirme çalışmaları yaparak kurumun kapasitesinin artmasını sağladı. TİKA'nın başkent Dakar'da Senegal Aile ve Dayanışma Bakanlığına bağlı merkeze yönelik yürüttüğü projenin tamamlanmasının ardından açılış töreni yapıldı. Törene, Senegal Aile ve Dayanışma Bakanı Maimouna Dieye (sağda), Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman (sağ 2), TİKA Dakar Koordinatörü Fuat Canan (sağ 3), yetkililer ve yetimhanede kalan çocuklar katıldı.