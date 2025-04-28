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TİKA, Sevakin Adası'ndaki Muhafaza Binasını Sudan'a Teslim Etti

TİKA, tarihi Sevakin Adası'ndaki restore edilen muhafaza binasını Sudan hükümetine teslim etti.

Yayın Tarihi: 28.04.2025 08:13
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 08:13
TİKA, Sevakin Adası'ndaki Muhafaza Binasını Sudan'a Teslim Etti

TİKA'dan Tarihi Teslimat

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türkiye için büyük öneme sahip olan Sevakin Adası'nda restore ettiği muhafaza binasını Sudan hükümetine teslim etti.

Törene Önemli İsimler Katıldı

Teslim töreninde Sudan Kültür ve Enformasyon Bakanı Halid el-İaysir, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız, Kızıldeniz Eyaleti Valisi Mustafa Muhammed Nur, TİKA Koordinatörü Galip Yılmaz ve yerel yetkililer hazır bulundu.

Bakan İaysir, açılışta yaptığı konuşmada, Sevakin Adası'nın Sudan'da kültür ve turizmin simgesi olduğunu belirterek, yapılan çalışmaların Sudan-Türkiye ilişkilerinde yeni bir dönem başlattığını vurguladı. Türkiye'nin destekleyici tutumuna dikkat çeken İaysir, Türk hükümetini ve halkına işbirliği için teşekkür etti.

Gelecek İşbirlikleri

İaysir, Sudan'ın doğusundaki Port Sudan'dan batısındaki Faşir'e kadar müzelerin restore edilmesi amacıyla Türkiye ile işbirliğine devam edeceklerini belirtti.

Büyükelçi Yıldız ise iki ülke arasındaki tarihi ilişkilere dikkat çekerek, Türkiye'nin, Sudan'ın savaş sonrası yeniden ayağa kalkmasına katkı sağlama istekliliğini ifade etti.

Sevakin Adası'nın Tarihi

TİKA'nın 2011'den bu yana yürüttüğü projeler kapsamında, Osmanlı dönemine ait Hanefi ve Şafi camileri, gümrük binası ve muhafaza binası restore edilmiştir. Sevakin Adası, Yavuz Sultan Selim'in 1517'de Mısır'ı fethetmesiyle Türk topraklarına katılmış ve 19. yüzyıla kadar Osmanlı toprağı olarak kalmıştır.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından, Türkiye için tarihi öneme...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından, Türkiye için tarihi öneme sahip Sevakin Adası'nda restore edilen muhafaza binası, Sudan hükümetine teslim edildi. Adada yapılan teslim törenine Sudan Kültür ve Enformasyon Bakanı Halid el-İaysir, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız (fotoğrafta), Kızıldeniz Eyaleti Valisi Mustafa Muhammed Nur, TİKA Koordinatörü Galip Yılmaz ve yerel yetkililer katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından, Türkiye için tarihi öneme...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından, Türkiye için tarihi öneme sahip Sevakin Adası'nda restore edilen muhafaza binası, Sudan hükümetine teslim edildi. Adada yapılan teslim törenine Sudan Kültür ve Enformasyon Bakanı Halid el-İaysir, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız (fotoğrafta), Kızıldeniz Eyaleti Valisi Mustafa Muhammed Nur, TİKA Koordinatörü Galip Yılmaz ve yerel yetkililer katıldı.

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